搜狐馬拉松首次香港開跑　黃曉明、林志玲、阿Sa等兩岸藝人領跑

3月26日，第十八季搜狐馬拉松在中國香港鳴笛開跑。本季馬拉松由搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽帶隊，攜手海峽兩岸暨香港文體界明星名人、搜狐視頻「關注流」人氣播主及搜狐簽約藝人，共同組成「跨界跑團」，以奔跑為媒介解鎖香港春日新視角，用腳步丈量「東方之珠」的獨特魅力。活動全程通過搜狐視頻「關注流」直播。



搜狐馬拉松今日首次香港開跑。

本季「跨界跑團」眾星雲集，他們以腳步為筆、跑道為紙，共繪全民健身與人文交流的活力長卷。中國內地實力演員黃曉明傾力助陣，常年保持運動習慣的他早已做好充分準備，當天以矯健的身姿奔跑於維港。

中國台灣地區藝人林志玲更是跨越山海奔赴而來，為這場馬拉松增添別樣光彩。作為公認的「女神」，她始終以溫柔姿態傳遞正能量，在T台、熒幕、公益和運動領域，陽光形象深入人心。

搜狐馬拉松首次來到香港，吸引了一眾香港本地藝人鼎力助陣。蔡卓妍阿Sa、黃宗澤、鄧萃雯、霍汶希Mani、呂良偉、陳松伶、關心妍、梁琤、周美鳳在家門口開跑，用腳步詮釋對這座城市的熱愛。

更多內地藝人亦傾情加盟。新生代藝人戴燕妮、曾可妮，以及相聲演員楊九郎、主持人朱梓橦紛紛以矯健身姿穿梭於中環街頭與太平山頂的晨光之間。演員、歌手戴萌DIAMOND，歌手、唱作人許楊玉琢，搜狐視頻自製劇藝人王瑄，搜狐簽約藝人孫嘉琪也一同開跑。此外，演員關凌與搜狐簽約藝人衛然擔任此次活動的主持人。

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除了明星嘉賓，本季馬拉松還集結了搜狐視頻「關注流」中來自運動、漢服、文化、健康、科學、攝影、二次元等領域的近20位人氣播主，其中包括中國跑步圈的傳奇人物「李小白Lixiaobai」等專業跑者。

本季馬拉松全程21公里，群星璀璨的「跨界跑團」從灣仔海濱公園出發，以淺水灣為終點，串聯起維多利亞港、中環摩天輪、港大聖約翰學院、太平山等標誌性地標，將香港「山、海、城」相融的獨特城市風貌融入馬拉松全程。跑者在奔跑中感受香港的都市繁華與自然之美，而這支活力滿滿的跑團，也成了維港邊一道移動的風景線，向全網展現着香港的城市形象與人文底蘊。

本季馬拉松由搜狐主辦，紫荊雜誌社和全城街馬聯合主辦，並在搜狐視頻「關注流」全程直播。網友們通過「關注流」實時互動、直播雲加油等方式參與其中，打破時空界限實現全民共享運動樂趣，進一步放大了馬拉松的全民健身傳播效應。與此同時，搜狐馬拉松攜手運動平台咕咚，再度推出全民踏春跑活動，3月26日線上線下同步開跑。跨越時空限制，用腳步傳遞活力，運動愛好者可以在咕咚APP加入這場挑戰，與全國跑友們一起感受這場「港風吹拂熱愛無界」的奔跑盛會！

自2015年在北京奧林匹克森林公園首次開跑，搜狐馬拉松已走過十八季。從長白山的雪域、玉龍雪山的巍峨，到青海湖的壯闊、三亞海灘的浪漫，再到日本北海道的靜謐、韓國首爾的時尚，足迹遍布海內外。歷經十七季的沉澱，搜狐馬拉松致力於尋找天下最美跑步路線，已成為中國極具影響力的跨界馬拉松IP，不僅是傳遞健康生活方式的旗幟，更是展示城市魅力的重要窗口。