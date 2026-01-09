髮型不達標？重慶男學生遭老師粗暴按地強制剪髮　校方：已道歉

重慶一名男中學生因髮型不符合學校要求，被老師當眾粗暴按在地上、強制剪頭髮，引發廣泛關注。校方對此通報稱，已對涉事老師進行嚴厲批評教育，並責令其向學生及家長當面道歉。



綜合內媒報道，涉事學校為重慶市墊江縣第一中學校，事發於周三（1月7日），一名男學生因髮型問題被老師當眾按在地上，並強制為他剪頭髮。網傳影片顯示，男學生被老師從身後抱住，另一名男子手持剪刀意圖剪髮，學生反抗激烈，過程中被按倒在地，並疑遭鎖喉、多次摔倒。事發時，不少學生在現場圍觀。

影片隨即引發熱議，有自稱是該校的學生表示，學校對髮型不達標的男生統一剪髮，影片中的男學生因拒絕而遭老師粗暴對待。

學生因拒絕剪髮遭老師粗暴按地。（新京報）

周四（1月8日），涉事男學生透露，他因髮型問題被老師推搡，沒有實質性毆打行為，事後，涉事老師和校方已道歉。學校工作人員則表示，學校要求學生剪髮，學生可自行修剪，也可以找學校理髮師剪髮。

對於事件，重慶市墊江縣第一中學校周五（1月9日）發布情況通報稱，「經核查，2026年1月7日，我校德育處教師在處理某學生的燙髮染髮問題時採取強制理髮行為，其工作方式簡單，行為不當。學校對涉事教師進行了嚴厲批評教育，責令其向該學生及家長當面道歉，已取得諒解。目前，學校教學秩序正常。」

事件亦引發網民兩極評論，有網民認同學校，「學生就得有學生的樣子」、「燙頭染髮確實不像樣」；也有人堅決擁護學生，「青春期的孩子誰不愛美？」、「就算違規了，也不能這麼折騰孩子」、「多傷自尊！」