冒用同名者成果　花錢買著作　江蘇高校｢首席科學家｣真面目被踢爆

日前，江蘇科技大學博士生導師郭偉被爆涉嫌學歷造假，已被拘留。僅有高中學歷的他，虛構海外博士學位、杜撰百餘篇 SCI 論文，成為首席科學家，侵佔校方巨額科研經費，徹底淪為「學術騙子」。



近日，內媒《新京報》報道，郭偉在面對不同的人時，有着不同的人設。面向投資者，他是「有技術的創業者」；面向友人，他是「商學大師」；面向出版中介人員，他是闊氣的教授；面向學生，他是「水貨」導師。



投資者：踩到技術風口的「創業者」

2014年前後，郭偉帶着「納米技術」的合作設想，找到上海某投資企業管理人員王新元（化名），以「超1300億（人民幣，下同）的市場容量，預測盈利上千萬元，服務毛利率超過100%」的項目，打動了投資人出資幾十萬元，籌建公司。

2014年前後，與投資人接觸時，郭偉給出的項目介紹（新京報）

儘管在第一階段的成果驗收環節，郭偉交付的部分研發成果並未達到雙方約定的預期值，但投資人對郭偉的印象深刻，認為他是「有點技術、踩上風口的創業者」。

郭某接受採訪畫面《中國新聞周刊》

友人：混跡材料行業，喜歡攀附關係的「商業混子」

面對友人，郭偉將「專業材料人才」人設貫徹到底。早在2010年前後，郭偉頻繁現身卷材塗料與塗裝發展論壇此類專業會議，給自己貼『內行人』標籤。」蹭會、合影、打卡，都是他的常用手段。2011年至2022年，郭偉註冊多家公司，大部分與納米技術開發深度綁定。

多位友人一致認為，郭偉混跡材料行業多年，「發家」策略就是「商學結合、以商促學」。即依靠商業活動廣泛結交行業與學界人士，再在商業身份中強化「學術人設」。刻意把商業公司包裝成科研機構，豐富了他的「學術背景」。

出版商：出版著作花錢買，學術成果靠「冒充」

出版公司的工作人員李梅（化名）則表示，對郭偉的印象是「急需科研成果，付錢大方卻沒有版權意識的大學教授」。按照內地高校的人才引進標準，需要郭偉拿出高質量的學術成果。

花費4650元，郭偉購買到該著作中的副主編身份（新京報）

在合作中，郭偉都會選擇「只花錢，不寫一個字」的合作方式，讓出版公司代發學術著作。雙方簽訂的《著作出版合同》顯示，三本著作由郭偉「獨著編寫」，每本撰寫字數為30萬字以上，需要支付二十餘萬元。翻譯國外書籍需要取得對應作者的授權書，郭偉發來了三份筆跡相同的授權材料，後期鑑定為PS造假。

郭偉對外公開的照片，後被確認為「擺拍」，因為他不進實驗室（中華英才半月刊）

郭偉的學術造假除了購買專著之外，還有冒充他人成果的劣跡行為。郭偉自稱發表於國際期刊的英文文獻，在Web of Science、Scopus裏按「Wei Guo」結合納米材料檢索，找不到相符的發文軌跡。甚至兩次獲得的國家科技進步獎，也只是同名同姓者的成果。

博士生：「不學無術、只會吹噓」的水貨導師

郭偉的第一位博士生林楚（化名）則揭露了他實際上是一名不學無術，套取經費，誤人子弟的「水貨」導師。不僅拒絕帶學生進行科研，還會拒絕學校的碩士課程。

郭偉參與並獲4項美國授權發明專利（A類），實際上只是同名（南方周末）

林楚日常做得最多的就是行政工作，自嘲更像「秘書」。在處理報銷工作時發現，郭偉存在使用科研經費支付個人宣傳報道費、自費出書、假設實驗名目的情況。據《中國新聞周刊》報道，2023年，郭偉拿着近300萬元的高層次人才安家費，在鎮江購買了一套250萬元左右的別墅。

同時，郭偉對「攀附」教授專家格外有興趣，多次邀請外校專家學者來學校開辦講座，並在學生面前多次吹噓自己的人脈網。2025年3月，不堪忍受郭偉造假和「壓榨」的林楚，憤然選擇退學。

郭偉受邀在江蘇科技大學進行「開學第一講」宣講，不過，他最終並未發言（新京報）

招搖撞騙多年，郭偉絕口不提的就是家庭和家鄉。妻子已與他離婚，多年不曾見面。家鄉人表示，並不知道他成為了科學家和大學教授。目前，郭偉已經被關押至鎮江市看守所，等待後續處理。