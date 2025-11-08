內地高中歷史選科遇冷　歷史老師投閒置散

老師在講台上講述歷史的風雲往事，學生們卻興致索然，埋頭在理科的題海中。這是不少內地高一歷史課的真實寫照。2018年起，內地陸續有不同的省份轉用新高考模式（見表），至今有24個省份規定高中學生選科必須從歷史和物理之間二擇其一。然而，由於物理考生的大學錄取分數遠較歷史考生的收分低，對未來大學選科擁有絕對優勢，因此不少學生都會選擇物理，令歷史科遭受「冷落」。

記者：覃梓敬 編輯：陳綽希 攝影：陳綽希/大學線



近年，社交媒體小紅書上充斥著「別選歷史，快跑！」、「高中歷史老師沒有書教了怎麼辦」等討論，亦有歷史老師自嘲「快要失業」，指出他們的課時不足，被學校安排作行政工作，甚至被扣減工資。有些人開始覺得歷史老師不是一份長遠的工作，有些更萌生「轉行」的念頭。在重理輕文的大環境下，歷史科首當其衝，一眾歷史老師前路茫茫。

黃老師在江西省南昌市一所高中教授歷史，但課時不足，被安排負責學校的宣傳工作。（大學線授權使用）

黃老師（化名）2023年於師範大學歷史系畢業後，便在江西省南昌市一所高中教授歷史，今年第三年入職，於兩個高一班和一個高三班任教。然而，三個歷史班合共只有九節課時，不足學校要求的12節課時量，於是被安排負責學校的宣傳工作，例如為學校活動寫文案、拍照等。她平日晚上除了要完成這些行政工作，更要抽時間備課，常常工作至深夜，她坦言壓力頗大，曾經向校方申請暫停行政工作，卻不獲批。

隨著2014年內地開啟高考改革，全國30個省份分六批陸續採用新高考方案，前兩批採用「3+3」選科模式──除了全國考生必考的中文、外語和數學三科外，考生須從物理、歷史、思想政治、地理、化學、生物學中自由選擇三科；而後四批省份則採用了「3+1+2」模式，包括黃老師所在的江西省，除了三科必修，考生須從歷史、物理二擇其一，再於其餘四科選修科內選擇兩科。

每年高考放榜，各省的教育考試院都會按照該省的大學收生情況公佈「本科分數線」（即大學最低收分），各省的分數線都有所不同，每年亦會變動。

根據江西省今年發佈的「普通高校招生錄取控制分數線」，讀歷史的高考生的本科分數線為486分（滿分750分），但讀物理的高考生只是429分，相差近60分，意味著修讀物理的同學有更大機會被大學錄取。分數線一出爐，黃老師上年任教的高二歷史班中，成績最好的學生竟決定放棄歷史，趕在高三（高中最後一年）前轉攻物理，只為擁有更大把握考入大學。雖然黃老師對此感到惋惜，但亦理解學生的選擇。

更甚是黃老師聽聞她在南昌市另一所高中任教歷史的大學同學描述，學校為了推高大學升學率，竟要求歷史老師動員10至20名高二歷史班學生轉讀物理，相當於半班學生。

黃老師稱，其校內選讀物理和歷史的高二學生比例大概是8：2，人數懸殊。當選擇歷史的學生逐漸減少，班級規模萎縮，歷史老師的課時不足，便需要跨年級教學或承擔行政工作。她又指，自從入職那年，學校便沒有再招歷史老師，相信往後20年亦不會再招。她嘆道：

從前覺得當老師好像一個鐵飯碗，但現在就會覺得這不一定是終生從事的工作。

課時少被扣人工 合約期滿考慮發展副業

剛轉校到北京一所高中任教高一歷史的胡老師（化名）同樣面對課時不足的問題，學校卻沒有為她安排行政工作，直接扣減工資。該學校同樣要求老師每周要上12節課，但胡老師只有8節，因此被扣工資，令她倍感無奈和難受：

我打聽到有些同事到手的工資有一萬多（人民幣，下同），但上個月我只有六千。

過去三年，她一直在這所高中的分校工作，入職時的課時量比現在多，工資亦高兩至三倍。胡老師表示，假如十年後合約期滿，她會考慮發展副業，例如從事自媒體或玄學研究。

除了選歷史和物理的入學分數線有差別，選科對大學選專業也有影響。

內地教育部於2021年發佈的《普通高校本科招生專業選考科目要求指引（通用版）》列出92個大學專業科目，當中有65科訂明學生必修物理，而要求必修歷史的只有民族學一科。因此，北京雖實行「3+3」的選科模式，容許學生自由選科，但胡老師觀察到，大部分學生都會選擇物理而非歷史，以符合多數大學科目的報考要求，提高升學的可能性。

胡老師任教的學校規定學生在高一後才選科，她發現未須選科的高一生對未來不會選修的科目毫不重視，上歷史課時會埋頭苦幹做別科的作業，感慨班上三十多名學生中大概只有五個出於興趣主動學習歷史：

不少同學想著先把全部精力投放於物理、化學，不撞南墻不回頭，若成績不見起色，才會改選歷史。

曾義無反顧選擇歷史 卻終覺回報低

「（在我們年級）除了少數真心喜歡文科的同學，大部分人都是用『排除法』才選擇歷史。」剛升上香港中文大學的張同學（化名）回憶道。他畢業於湖南一所中學，在「3+1+2」的選科模式下，2022年高一級1300名學生中，僅有220人選修歷史，他是其中之一。

張同學因初中成績優異，高一被分到專攻理科的「競賽班」。學校預設班內幾乎所有學生選擇「物化生」，歷史、政治和地理每週僅各安排一節課。重理輕文的氛圍下，許多同學自然也不會認真完成甚至直接欠交文科作業，在文科課堂上寫理科題也是常態。不過，張同學曾受一位熱心教學的歷史老師啟發，對中國及世界歷史產生濃厚興趣，更成為班中唯一選擇歷史的學生。當時，他的母親反對他選文科，於是兩人大吵一場，張亦憤而離家。他坦言「選自己喜歡的科需要很大勇氣」。

不過，經過三年寒窗苦讀，張對自己的高考歷史成績感到失望，且發現讀歷史可以選擇的專業很少。根據中大的內地招生計劃，報考醫學院、理學院及工程學院的「3+1+2」考生必須修讀物理。張同學當初想讀的地球與環境科學屬理學院，發現報讀無望，最後便選擇了社會科學系，現計劃明年轉讀數學系。

讀歷史（出路）的確很受限，要花很多精力、時間扭轉到另一個賽道去。

如果可以回到當初，他堅決表示會選物理而不選歷史。雖然他喜愛歷史，但衡量過就業前景後，發現讀歷史的回報低，並不划算。

歷史科價值仍存？

浙江大學科舉學與考試研究中心副主任李木洲指出，選修歷史物理兩科人數懸殊，是源於教育部選科指引的改變。起初2014年實行「3+3」方案時，不少學生因科目難度而棄選物理，導致「物理遇冷」。為了避免學業銜接障礙，教育部才會發佈新的選考科目要求指引，要求大部分大學理工科目設定物理為必修科。這個指引是影響學生選科的主要原因，令不少學生紛紛選擇物理。

李教授又指，高中歷史科選考人數下滑，背後亦涉及大學學科結構、就業市場需求以及試卷難度等多重因素。理工科往往佔大學整體學科約六成，在高水平大學中其比例就更高；相反，大學就歷史類學生收生較少，入學門檻自然提高，因此錄取分數線會高於物理，導致學生寧願選物理而棄歷史，提高升讀大學的機會。另一方面，歷史科考試較多主觀題，分數難掌握；其就業選擇亦相對狹窄，難以在大學轉讀理科，正如上述張同學面臨的困境。

李教授認為歷史科遇冷對中學歷史教師群體或會帶來一定影響，但整體而言衝擊並不算大。他指出，目前全國多數省份實行的高考科目組合為「3+1+2」，歷史作為必選科目之一，實際上受到的衝擊仍然有限。加上，歷史科在初中屬必修科目，強調歷史科有助培養學生的家國情懷與人文素養，仍具有不可或缺的作用。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】