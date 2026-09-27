搭高鐵自帶即棄座套引熱議　客服：座墊120至180天清洗　醫生解畫

綜合內媒報道，內地中秋假日期間，許多旅客選擇高鐵出行，然而有乘客因擔心衛生問題選擇自帶即棄座椅套，引發熱議。鐵路客服回應事件稱，正常的鐵路座墊都是120天到180天會進行更換清洗。



首都醫科大學附屬北京中醫醫院皮膚科副主任醫師馬一明曾表示，即棄座椅套作為物理屏障確實有一定價值，不過此類產品不具備抗炎、抗菌或抗病毒的特殊功能。



搭高鐵自帶即棄座套引熱議。（小紅書）

據報道，有部分乘客在乘坐高鐵時會自帶即棄座套避免皮膚感染，事件引發熱議。有網民表示支持：「用就用唄，自己花錢買一次性座套，對原座椅沒有任何損壞，有什麼可爭議的點呢？」「有些顧客確實不文明，穿鞋踩凳子，還翹在凳子上。」；也有人認為沒有必要：「搞得以為這些一次性用品就乾淨似的。」「一個免疫力正常的人是不用這樣的。」

鐵路12306客服對此回應稱：「正常的鐵路座墊都是120天到180天會進行更換清洗，臥鋪床單是一客一換，平時如果出現了髒污情況，也會進行清理。」

即棄座椅套。（微博）

據媒體此前報道，首都醫科大學附屬北京中醫醫院皮膚科副主任醫師馬一明表示，在高鐵等公共交通工具上，理論上可能涉及的是間接接觸和空氣飛沫傳播，正常情況下傳播風險極小，且與個體自身免疫力高度相關。

「若旅客對座椅衛生存有顧慮，使用這類無紡布、塑料（塑膠）或紙質產品，能有效阻隔皮膚直接接觸可能殘留的病原體，降低間接傳播風險。」不過，醫生也明確提示這樣做的局限性：此類產品不具備抗炎、抗菌或抗病毒的特殊功能，核心作用僅為物理隔離。