男子牙痛變頸深部感染！脖子腫脹難呼吸　醫生抽出800多毫升膿液

41歲的郭先生是一位大貨車司機，平時工作經常熬夜疲勞，加上有糖尿病、高血壓病史，身體底子要比普通人更脆弱一些。



不久前，郭先生隱隱感覺牙疼，他並沒有太在意。不料沒過幾天，他的脖子開始疼了。

起初只是酸脹感，但慢慢地，脖子越來越腫脹，咽喉腫痛越來越明顯，接着出現了氣短氣急，說話含糊不清，平躺下來幾乎喘不上氣。郭先生因此好幾天沒吃下飯，喉嚨位置又腫又痛，實在受不了，這才去了醫院。

郭先生起初只是酸脹感，但慢慢地，脖子越來越腫脹。（微信公眾號@ 杭州師範大學附屬醫院）

醫生從郭先生脖子裏抽出800多毫升膿液：

血常規顯示，他的超敏C-反應蛋白指標高達338.9，提示炎症嚴重。結合B超檢查，當地醫院懷疑是急性腮腺炎，可治療後未見明顯好轉。頂着仍然「粗大」的脖子，他在朋友的推薦下來到杭州一醫院就診。

醫生看到超聲和血常規報告，敏銳地察覺到情況不對，迅速將郭先生收住入院，予以吸氧、抗炎及消腫對症治療，待患者情況略有好轉後，完善喉內鏡、頸部超聲和頸部CT檢查，結果很快查明：頸深部間隙感染，已形成大量膿腫。如果膿腫繼續壓迫，很可能出現窒息的嚴重後果。

郭先生的喉內鏡圖像（微信公眾號@杭州師範大學附屬醫院）

診斷明確後，醫生立即制定了治療方案，逐漸緩解喉梗阻症狀。幸運的是，經過治療後，郭先生的吸氣性呼吸困難症狀稍有緩解，可以「喘點氣了」。

第二天，醫生為他實施了B超引導下經皮穿刺引流術，在B超實時定位下，將穿刺針精準置入膿腫中心，把膿液抽吸出來，並在頸部放置2個引流袋。

五天後複查，右側引流550多毫升，左側引流250多毫升，相當於總共抽出了一瓶多礦泉水的量。膿液排出後，郭先生的症狀迅速緩解，情況基本穩定了下來。

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