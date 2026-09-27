心疼員工風雨中踩電單車　河南飯店老闆豪獎優秀員工每人一輛BMW

河南焦作一名餐飲店老闆娘日前因「豪氣獎員工」引發網絡關注。據內地媒體《紫牛新聞》報道，該名飯店老闆見員工平時主要靠電動單車通勤，遇到惡劣天氣時上班十分辛苦，為了犒勞員工的付出，竟在開會途中將優秀員工直接帶到4S店，全款買下多輛寶馬（BMW）轎車獎勵員工。



河南女老闆豪獎優秀員工每人一輛寶馬。

河南女老闆豪獎優秀員工每人一輛寶馬。

據受訪員工憶述，當天本來是在正常開會，未料老闆突然將大家帶到汽車4S店，並宣布全款購置車輛作為獎勵，所有車款由公司全額負擔，員工無需自己花費一分錢，並且寫的是員工的名字，突如其來的「大禮」讓眾人驚喜萬分。

談及送車初衷，飯店老闆馬豔利坦言，某次看見天氣寒冷、風刮在臉上生疼，特別是見到員工小劉凍得臉蛋紅彤彤的，心裏十分不是滋味。

「這麼冷的天，我能享受，那為啥她不能享受呢？」馬豔利直言，自己能把門店經營好，並非全靠個人的功勞，「其實都是他們幹得好」。她認為，餐飲門店的發展離不開全體員工的汗水與付出，事業是大家共同撐起來的，自己收穫成果的同時，也必須讓員工共享收益。