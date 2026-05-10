安徽車主提寶馬發現引擎蓋內藏4隻貓　4S店：賠付¥2000代金券

5月8日，合肥市民龐先生反映，其妹妹5月1日從一家寶馬4S店提回新車不久後，便發現車內有一窩小貓。龐先生與門店多次協商，門店稱願意補償2000元（人民幣，下同）代金券和車輛檢查作為補償，但龐先生表示不接受。目前，雙方仍未就解決方案達成一致。



新車回家打開引擎蓋發現內藏4隻小貓

《安徽商報》報道，據龐先生介紹，其妹妹花了20萬左右購買了一輛寶馬i3，5月1日上午，他和妹妹前往4S店辦理提車手續。下午回到小區約2個小時後，龐先生的妹妹在車上隱約聽到貓叫。當晚抵達老家後，他們在車旁聊天時再次聽到貓叫。

龐先生打開引擎蓋板發現有4只小貓。（安徽商報）

5月2日上午，龐先生家人準備開車去親戚家時聽到更明顯的貓叫聲，他們按照4S店員工的指導掀開引擎蓋下的蓋板，發現4隻小貓。龐先生稱，他聯係了物業調取CCTV，發現停車時沒有東西靠近車輛，他認為小貓在提車前就已藏進車內，「打開引擎蓋後，裏面有成片的貓毛和貓屎，不像是短時間形成的。」

龐先生返回4S店協商，4S店工作人員否認貓咪為提車前進入。龐先生擔心小貓對車子的線路造成破壞，並稱有很大異味。店家表示願意補償2000元代金券和車輛檢查服務，但龐先生稱，他希望退換車輛或給與延保服務。

龐先生打開引擎蓋板發現有4只小貓。（安徽商報）

門店：按流程操作未發現異常 賠付2000元代金券

4S店工作人員稱，門店已按流程操作，不存在責任推諉，且已給出合理解決方案。其表示，車輛交付前已完成相關檢測和洗車流程，均未發現異常。還說做檢測時需要打開引擎蓋插電操作，「如果當時有小貓，肯定能發現。」5月2日，售後人員取出小貓後，對車輛進行初步檢查，確認無線路損壞、部件故障等問題。

據了解，4隻小貓中有2隻已被其他顧客領養。目前，龐先生與門店雙方仍未就解決方案達成一致。

網民：買寶馬送招財貓

不少網民表示遇到過相同經歷：「尤其在冬天，貓經常鑽進車裏避寒，我家車上常見貓爪印」、「我家提第一台車的時候裏面有個耗子窩，協商後給更換了。不過要是貓的話，我就笑納啦」、「貓來財狗來富，買寶馬送招財貓」。也有網民認為4S店的2000元代金券的補償「太不夠誠意」。

北京觀韜（合肥）律師事務所劉瑞雨律師表示，若小貓是提車前就存在，車主有權要求4S店承擔相應賠償責任。若協商不成，可向市場監管部門投訴或提起訴訟。