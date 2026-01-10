中國證監會大幅提高檢舉獎金標準　「吹哨人」最高可獎勵100萬元

中國證監會持續強化資本市場監管力度，9日聯合財政部正式公布《證券期貨違法行為「吹哨人」獎勵工作規定》（簡稱《獎勵規定》），大幅提高檢舉獎金標準，最高獎勵可達100萬元（人民幣．下同），以激勵更多單位及個人主動提供違法線索，嚴厲打擊證券期貨違法行為，特別是財務造假。



據澎湃新聞10日報導，證監會高度重視舉報制度建設，在持續釋放強監管信號的同時，加大「有獎舉報」力度。規定明確，「吹哨人」是指了解證券期貨違法行為情況、掌握線索及證據，願意為保護投資者合法權益承擔責任，主動向證監會提供違法線索的單位或個人。任何單位、個人均有權舉報涉嫌違法行為。

此次規定較大幅度提升獎勵標準，包括獎金比例由原案件罰沒金額的1%提高至3%；提供重大違法行為線索的獎金上限從10萬元提升至50萬元；若提供的線索在全國範圍內具有重大影響、涉案金額特別巨大，或吹哨人為內部知情人員，每案獎金上限統一從原30萬元、60萬元提升至100萬元。

可獎勵案件門檻也從罰沒款金額10萬元提高至100萬元，同時納入嚴重破壞市場秩序、危害金融安全、侵害投資者權益的重大案件；匿名吹哨人及在違法行為中起次要或輔助作用者，符合條件也可獲獎勵。

證監會表示，去年9月30日至10月30日，曾公開徵求社會對吹哨人獎勵規定的意見，共收到178條建議，多數意見支持修訂及推出該規定，以更好激勵違法線索提供。

1月5日，中國證監會召開資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會。（北京青年報）

此舉與證監會近期加強財務造假綜合懲防體系的部署密切相關。1月5日，證監會黨委書記、主席吳清主持召開「資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會」，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、財政部、中國人民銀行等多部門負責人出席。會議強調，將繼續深化綜合懲防體系，加強跨部門協同，提升懲防效率與效果，持續提高上市公司品質、投資價值，有效保護投資者合法權益。

證監會統計顯示，自2024年以來，已累計查辦財務造假案件159起，作出行政處罰111起，罰沒金額達81億元。監管堅持「懲首惡」與「打幫兇」並重，對43起案件的大股東及實控人嚴肅追責，對配合造假的第三方以行政違法共犯方式嚴懲；向公安機關移送涉嫌犯罪線索112件；強化中介機構責任追究；18家嚴重造假公司觸及重大違法強制退市。