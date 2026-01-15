浙江公司宣布農曆新年放假35天　滿足這條件還可獲5000元獎勵

浙江溫州有公司宣布，今年農曆新年員工可放假35天，若按時離崗放假及按時返崗返工，還可獲得5000元（人民幣，下同）的獎勵。



溫州市浩運五金有限公司發布農曆新年放假通知。（網上圖片）

1月10日，溫州市浩運五金有限公司發布農曆新年放假通知，通知顯示，該公司自2月1日起放假，直至3月8日正式復工，假期合共35天。公司還明確，全體員工如按時離崗放假、按時返崗返工，將獲得5000元/人的福利獎勵，獎勵將於3月底發放；提前請假或延遲返崗的員工則不享受該福利。

同時，家中有學齡兒童的員工，可在送兒童開學後2日內返崗，仍可享受5000元獎勵，但需提前向人事部門登記。此外，老員工成功介紹新員工入職並工作滿3個月的，公司將給予介紹人1000元/人的獎勵。

周三（1月14日），該公司負責人張先生介紹，其企業已辦廠十多年，每年農曆新年均採取類似放假安排，「公司外地員工較多，大家辛苦工作了近11個月，無論生產任務多忙，都會安排員工返鄉過年、陪伴家人和孩子。」至於5000元的福利獎勵，是其在能力範圍內為員工提供的基本工資保障。

張先生稱，企業經營既要考慮收益，也要讓員工安心過好年，這樣員工在新一年裏工作積極性和凝聚力會更高。（網上圖片）

張先生還稱，春節期間企業並非沒有訂單，但其選擇不接單，為此曾流失部分客戶。「有些客戶表示不能停，但我們還是沒有接。」他認為，「企業經營既要考慮收益，也要讓員工安心過好年，這樣員工在新一年裏工作積極性和凝聚力會更高。」

網民點睇：

「這哪裏是老闆，這是義父。」

「這是『惡意放假』。」

「帶薪就是王者，不帶薪就是業務量不足。」

「這樣的老闆活該你發財。」

「這麼好的老闆，為什麼我們碰不到？」



公開資料顯示，溫州市浩運五金有限公司是2017年9月7日在浙江省溫州市登記成立的五金製品生產企業，主要從事五金製品的加工、製造與銷售業務，註冊資本為100萬元，實繳資本為31.8萬元。