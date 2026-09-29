貴州流浪貓屋檐上圍觀鎖定烤魚　網民笑言成最強監工團｜有片

貴州貴陽一間烤魚店驚現最強「貓咪監工團」。老闆在火爐前烤魚時，4隻流浪貓竟在屋檐上蹲守，眼神更鎖定鍋裡的烤魚，安靜等待老闆投餵。網民紛紛笑稱貓咪是最好的新鮮食材廣告，直言是「小貓嚴選」。



影片中，老闆及員工分別在劏魚及火爐前烤魚，當鏡頭往上拍攝時，竟有4隻流浪貓趴在屋檐邊，目不轉睛地看着下方灶台上香噴噴的烤魚。

流浪貓趴在屋檐邊，目不轉睛地看着烤魚。（影片截圖）

據悉，這4隻流浪貓「不吵不鬧」，每天聞到魚香便會過來蹲守，等待老闆分食。老闆更在招牌上張貼「請勿摸貓咪」的溫馨提示。

早於2025年，內地社交平台上已有影片介紹這家「小貓嚴選」的烤魚店。據網傳消息，監工小貓的出現，源於老闆在劏魚時，會將魚內臟放上屋簷餵給附近的流浪貓，久而久之便吸引了不少流浪貓在屋簷上「排排坐」，靜候老闆投餵。

畫面爆紅後，不少網民稱貓咪每天準時蹲守，儼然美食界權威專員，「回頭客們證明店家採用新鮮食材」、「上面這排貓是最好的烤魚廣告」，更有人調侃老闆太有實力，「還安四個貓眼監控」、「上面的小貓請注意你的口水！」。