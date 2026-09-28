杭州女上海返工每日5個鐘通勤　朝早5點半起身月花3千：比租樓抵

近日，浙江杭州臨平一名男子記錄了自己每天跨省上班的極限操作，在網絡上爆火，跟他有相同經歷的上班族居然還有不少。據了解，這位譚姓男生每天早上6點從臨平的家出發，經過1小時高鐵，再換乘地鐵，大概9點前能抵達上海公司。



他每月的通勤費用是3000多元（人民幣，下同），其實這個錢在上海也能租房，但是地段偏、面積小，通勤時間成本依然很高，不如生活在臨平有性價比。

點圖看看杭州女生小林每日往返上海通勤全流程：

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杭州女生每月花費3000元去上海上班，算了筆帳還是住臨平性價比高！

還有位杭州臨平女生小林，也是每天跨省坐高鐵去上海上班，她每天早上5:30起床，先開車到地鐵站，再乘高鐵換地鐵，最後還要騎一段共享單車。

據了解，小林從事廣告行業，她原本是在杭州濱江上班，每天趕早高峰坐地鐵去濱江，差不多要花費2個小時左右，後來公司問她接不接受去上海辦公，待遇比濱江上班高，她一合計，就接受了。

她每天早上5:30起床，坐的是每天6:58從臨平南站出發的G7556次列車，二等座59元，經過1小時4分鐘，8:02抵達上海虹橋。虹橋站下車之後，小林直接換乘地鐵，從虹橋站到小林上班的徐匯區，要坐40分鐘左右的地鐵，期間需要換乘一次，共花費4元。

之後再掃一輛共享單車，騎行2.5公里，剛好於9點左右準時到達上班的地方，因為小林買了共享單車月卡，平均每天花費1元。小林每天下午六點下班，能趕上19:10從上海虹橋站出發的那趟列車，回程二等座花費79元。

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哪怕有時遇上加班，下班時間晚了點，最晚也能買到21:19的那趟車票，當然偶爾也出現搶不到票，需要加價買一等座的情況，一個月下來，在通勤上，小林大概要花費3000元左右，單趟路程2個半小時。小林說這樣的通勤方案並不累，在高鐵上可以瞇一會，得到充分的休息。

這筆帳小林算過，賺上海工資在臨平住是划算的，首先，住在臨平生活成本比上海便宜；其次，同樣從臨平去市區上班也要1-2小時，時間是差不多的。