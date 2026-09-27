28歲碩士做河馬飼養員　每日清理500斤糞便　回應｢大材小用｣質疑

「小時候看《動物世界》長大，總以為動物園的工作是天天和可愛動物貼貼，入職才發現，是天天和半噸糞便打交道。」近日，武漢動物園一位「95後」河馬保育員的工作日常引發關注。



每天清晨八點，28歲的胡宇磊已經換上工作服，拿起高壓水槍，開始了他一天的工作——清理河馬籠舍裏的糞便。

胡宇磊出生於1997年，本科讀動物科學，碩士學的是遺傳育種與繁殖，畢業後進入武漢動物園，成為非洲區兩隻河馬的專職保育員，目前已經入職三年。

一天鏟500斤糞便 每天要洗兩次澡

胡宇磊主要負責兩隻河馬的飼養、籠舍清理、日常觀察和巡園工作。每天早上到崗後，第一件事就是換衣服、清掃籠舍，清理河馬糞便，整個過程至少要兩個小時。

胡宇磊介紹，夏季兩隻河馬一天要吃六捆草料，一捆30斤（15公斤），還有顆粒料、胡蘿蔔，最熱的兩個月還會餵20斤西瓜（10公斤）。吃得多，排泄量也十分驚人，多的時候能達到500斤（250公斤）左右。

作為河馬保育員，清理大型動物的排泄物是日常工作的重要部分。胡宇磊說，清理過程中難免身上沾上味道，所以每天要洗兩次澡——中午在園區淋浴間洗一次，下班回家再洗一次。

延伸閱讀：泰國動物園恐怖血案 飼養員下車慘遭獅群「開餐」 遊客目睹全程

+ 12

碩士學歷幹保育 但專業沒白學

不少人聽說胡宇磊是遺傳育種與繁殖專業的碩士，會好奇：讀這麼多年書，來動物園鏟糞是不是「大材小用」？

「其實專業還是用得上的。」胡宇磊說，動物科學和遺傳育種的知識，讓他在日常工作中能快速判斷動物的健康狀況，比如通過觀察糞便的顏色、量、有沒有異物或寄生蟲，就能初步判斷河馬的健康狀態；通過採食量有沒有剩餘、剩了多少，也能判斷食慾是否正常。

胡宇磊說，只要河馬健康，自己身上的味道、手上的老繭，都不算什麼。