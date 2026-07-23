廣州男試衣間剪斷防盜晶片狂偷1089件衣服！拘捕現場曝光

原本為顧客提供便利的試衣間，竟成為不法分子盜竊的「掩護工具」。



7月22日，記者從廣州黃埔警方了解到，經縝密偵查成功破獲一起系列盜竊運動品牌服裝案件，抓獲一名流竄多區作案的嫌疑人，並在其住處查獲尚未銷贓的衣物1089件，涉案金額超過24萬元（人民幣，下同）。

廣州一男子在試衣間偷走1089件衣服。（羊城晚報提供）

5月24日，黃埔區某運動品牌門店員工劉女士在進行例行庫存盤點時，發現店內衣物數量存在明顯缺失。隨後，店員對試衣間進行細緻檢查，在角落處發現多枚被人為剪斷的防盜晶片，懷疑遭遇盜竊，劉女士隨即向警方報案。

接報後，黃埔警方迅速派員到場展開偵查。通過走訪門店工作人員、勘查現場環境及綜合研判，一名形跡可疑的男子進入警方視線。據調查，該男子每次進入店鋪時大多穿着寬鬆衣物，有時會攜帶多件衣物進入試衣間，行為異常。

就在民警緊鑼密鼓開展排查時，劉女士提供了一條關鍵線索：她在公司內部員工群中看到另一家分店同事發布的訊息，其中描述的嫌疑人體貌特徵與店內員工反映的情況高度吻合。經民警核查，該男子兩天前曾以完全相同的手法在其他門店作案得手。

隨着調查深入，嫌疑人的作案情況逐漸清晰。經查，嫌疑人的作案範圍已覆蓋黃埔及其他多個區。他利用寬鬆衣物作為掩護，將選中的衣物帶入試衣間，剪斷防盜晶片後，或將衣物塞進褲腰、衣服內側等部位，或直接穿在身上，堂而皇之地離開現場。

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周密部署後，5月26日，辦案民警在越秀區某公寓住處將嫌疑人胡某（男，35歲）抓獲歸案。

面對審訊，胡某起初百般抵賴，僅承認少量作案，並辯稱偷來的衣物「已經全部扔掉」。然而，當民警依法對其住所進行搜查時，眼前的景象令人震驚：在這間並不寬敞的房間內，上千件同一品牌的嶄新衣物堆疊如山。

廣州一男子在試衣間偷走1089件衣服。（羊城晚報提供）

經警方逐一清點，現場查獲贓物共計1089件，涉案總金額高達24.3萬餘元。這些衣物絕大多數標籤完好、吊牌未摘，僅有少數幾件有被拆剪過的痕跡。而這些被剪過的衣物，恰好與之前在黃埔門店試衣間內發現的被剪防盜晶片一一對應。

在鐵證面前，嫌疑人胡某如實供述了自己多次盜竊的作案過程。他坦言，之所以屢次得手後仍持續作案，正是因為此前有過「僥倖逃脱」的經歷，助長了其貪念，使其誤以為可以永遠矇混過關。經調查，胡某已將部分所盜物品通過二手交易平台售出並獲利。

目前，嫌疑人胡某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：天網恢恢，疏而不漏。任何企圖通過不法手段牟取利益的行為，終將受到法律的嚴懲。廣大商家一旦發現商品被盜，請務必保留好相關證據，第一時間報警處理。



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