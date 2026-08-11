上海女網購二手名牌手袋竟買回自己失物　報警追查驚揭小偷是閨密

近日據媒體披露，一個「神奇」的巧合，揭開了一場精心掩飾的友情背叛。今年4月初，家住上海徐匯區的李女士捧著一隻剛從網上買到的限量版手袋，走進了徐匯公安分局虹梅派出所報案：「這個網購來的包，竟然是我早前被人偷走的那個！」



時間倒回2025年初，李女士花4萬元（人民幣，下同）買下了這隻心儀已久的名牌手袋。買回來後，她只背過一次，就隨手放在了家門口的玄關上。

上海一名女子網購名牌手袋，收到貨後發現與自己先前丟失的手袋很相似，追查才得知當初是好朋友偷她的手袋拿去賣掉變現。（圖／翻攝自微博@看看新聞）

網購二手名牌皮袋開箱驚覺是「失蹤那隻」 追查才知小偷是自己閨密：

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大半年後，李女士突然想起自己好像很久沒見過這隻手袋了。翻箱倒櫃，家裏找了個遍就是沒有。

收納師來過，保潔員來過，家裏進進出出那麼多人，但李女士始終沒往「被偷」的方向想。只是偶爾跟朋友吐槽兩句：「那包就跟人間蒸發了一樣。」

誰能想到，就是這句不經意的吐槽，讓事情出現了神轉折。

朋友聽完她的描述，好奇地上網搜了搜同款，結果還真搜到了。無論是手袋的款式、成色，還是「購入地日本」的標註，甚至新舊程度，都和李女士丟的那隻一模一樣。

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「我當時懷疑了一下。」李女士說：「不過我是真的喜歡這個包，買回來心裏也舒服。」於是，今年3月底，她花了兩萬多塊錢，把這隻「同款」買回了家。可拿到手一看，越看越覺得：「這就是我的包！」

唯一的問題是，當初的購物單據早就找不到了，編碼對不上，沒法百分百確認，李女士幾乎要放棄了。結果，老天爺又幫了她一把。

就在她搬家整理工作室時，妹妹翻出一張小卡片，差點順手扔了。李女士打開一看，瞬間頭皮發麻：正是那張帶著唯一編碼的購物單據！

一對編碼，分毫不差。這隻手袋，千真萬確就是她丟的那一隻。自己的手袋被人偷了，掛到網上賣，最後又被自己買回來。這劇情，編劇都不敢這麼寫。

警方接報後迅速介入，通過交易平台溯源，發現手袋被轉賣了5次，從上海到廣州，再回到上海。

最終，一個熟悉的名字浮出水面——鄭某，李女士的好朋友之一。

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去年2月，李女士因失戀心情低落，邀請剛來上海的鄭某到家裏同住。鄭某陪她走出陰影，在李女士的幫助下其也在上海站穩了腳跟。兩人無話不談，親密無間。

鄭某在李女士家一住就是4個月，2025年6月離開。而僅僅兩天後，那隻手袋就被掛到了網上。原來，當時她因工作合同違約，面臨十幾萬元的賠償金，一時拿不出錢，臨走那天「鬼迷心竅」，順手牽羊帶走了朋友的手袋，賣了1萬元應急。

最讓人唏噓的是，當初李女士發現手袋不見了，鄭某還漫不經心地勸她：「你本來就愛亂放東西，在家好好找找，肯定能找到。」

一邊是掏心掏肺的信任，一邊是精心策劃的背叛。目前，鄭某因涉嫌盜竊罪已被徐匯警方依法採取刑事強制措施。