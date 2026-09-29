女顧客購20萬Tiffany　獲贈月餅不翼而飛　竟遭街邊20元桃酥打發

國際奢侈品牌內地市場再爆雷，引發輿論關注。近日，一名女顧客在成都蒂芙尼（Tiffany & Co. ）消費逾20萬元（人民幣，下同）後，獲品牌承諾贈送中秋月餅禮盒，然而等待十幾日後卻未收到禮品，後續得知被錯寄給他人。涉事Tiffany銷售不僅未提前告知女顧客，僅稱「下次補償」，甚至在女顧客發貼文後，提出以「成都本地散裝桃酥」道歉，引發顧客更加不滿。Tiffany中國區零售負責人於28日晚以郵件方式向女顧客致歉，表示會優先處理；惟顧客表示，僅「啟動對接，問題未解決」。

Tiffany事件今日（29日）引爆內地輿論，登上微博、百度等熱搜榜單，網民斥「奢侈品牌盡顯傲慢毫無誠意」。



9月27日，該名女顧客發帖文表示，自己曾是Tiffany的忠實粉絲，在國外生活時便經常購入該品牌的滿鑽款式，同時也習慣了品牌在其生日或節日時會送上蛋糕與鮮花等貼心問候。然而，自去年回國並在成都專櫃一口氣購入總值逾20萬元的滿鑽手鐲及戒指後，對國內Tiffany專櫃的服務體驗卻感到大失所望。

一名女顧客在社交平台發貼文投訴成都Tiffany。

今年中秋節前夕，成都Tiffany的銷售主動聯絡該名女顧客，表示為其準備了品牌的中秋月餅禮盒。女顧客滿懷期待地告知家人留意快遞，然而等候多日卻始終未見蹤影。其主動向銷售詢問後卻被告知：「由於我們負責郵寄的同事的失職，把我專門為你準備的禮物寄錯地址了，另一個客人收到了2份禮物。」

面對重大失誤，涉事銷售不僅未第一時間告知及提供補救方案，甚至稱「只有等下次，公司有禮品，我再郵遞給您」。女顧客將經歷與對話截圖發至社交平台後迅速發酵，收到過萬網民關注。

隨著事件在網上引發廣泛討論，品牌的後續處理方式更令當事人與網民咋舌。在貼文曝光後，該銷售人員持續電話轟炸求諒解，補償方案也僅為郵寄「成都本地散裝桃酥」，毫無誠意。

在事件持續發酵期間，該名女顧客的社交平台帳號突然遭到平台限制登入，並顯示部份投訴貼文「不可見」，其發布的相關維權筆記亦遭到刪除。不少網民紛紛湧入留言表達聲援，質疑「消費者記錄真實消費體驗，怎麼帳號說沒就沒了」，「Tiffany捂嘴」及「Tiffany月餅」等話題隨即衝上微博熱搜榜前列。

中國區零售負責人致歉滅火 當事人：剛啟動對接不等於已解決

面對內地網絡上排山倒海的批評與輿論壓力，Tiffany中國零售團隊負責人於28日晚透過郵件向該名女顧客鄭重致歉，表示團隊對此高度重視，已將事件列為優先處理事項，並承諾將認真核查、繼續推進處理，期望能直接溝通。

對此，該名女顧客隨後再次發文回應，證實已收到負責人的回信，將用微信與官方進行溝通，出於個人隱私考慮未有提供手機號碼。她強調：「目前只是剛啟動對接，不等於已解決。」她並呼籲廣大網民理性維權，表示「真正有力量發聲，從來不是靠情緒和網暴取勝」，呼籲外界不要對具體工作人員進行人肉搜索或網絡暴力。

「企查查」APP顯示，Tiffany中國公司「蒂芙尼（上海）商業有限公司」成立於2006年6月，註冊資本6640萬美元，旗下共有44家分支機構，目前已註銷13家。

第三方數據顯示，Tiffany在短影片平台上的官方帳號近期持續出現掉粉情況，近30天內已流失超過5000名粉絲，目前粉絲數為161.9萬。