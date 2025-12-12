培育鑽石內地市場爆紅！成分和天然鑽價差達10倍　成年輕人新寵

價格高昂的鑽石，過去是奢華代名詞，不過內地近年研發出一種「培育鑽石」，透過在實驗室模擬生長環境，加上規模化生產，如今培育鑽石價格大幅調降，跟天然鑽石價差超過10倍，成為年輕人新寵。



培育鑽石在內地市場迅速崛起，成為年輕消費者的新寵選擇。這種在實驗室中模擬天然鑽石生長環境培養而成的鑽石，在化學成分和物理特性上與天然鑽石完全一致，但價格卻低廉許多。1克拉的培育鑽石約售3700港元，而同等品質的天然鑽石則需約4.2萬港元，價差超過10倍。內地培育鑽石技術快速發展，產量大增，使傳統珠寶市場面臨重大挑戰。

培育鑽石因其高CP值吸引許多內地年輕人青睞。（YouTube@TVBSNEWS01）

培育鑽石成內地年輕人消費新寵 高CP值衝擊天然市場：

在燈光照射下，培育鑽石折射出的細碎光芒與天然鑽石無異，已成為內地年輕人訂婚首選。許多消費者表示，選擇培育鑽石是因為它們款式時尚、外觀與天然鑽石幾乎沒有區別，且性價比更高。河南南陽中南鑽石門店負責人張長雲表示，他們的消費群體中年輕人佔比基本上達到七成左右，培育鑽石的應用場景更加多元，今年銷售額比去年翻倍增長。

培育鑽石是在實驗室環境中，透過模擬天然鑽石的生長條件而製成。雖然成分和特性與天然鑽石相同，但價格優勢明顯。以1克拉培育鑽石為例，售價約3700港元，而同等品質的天然鑽石至少需要約4.2萬港元，差距超過十倍。這種高性價比使培育鑽石市場快速擴張，預計2025年銷量佔比將超過40%，較2019年增長超過8倍。

中南鑽石公司總經理張帥指出，他們突破了大顆粒培育鑽石的核心技術，生產效率提升了30%以上，使成本隨之下降。價格降低後，市場需求量大幅增加，今年訂單同比增長50%。內地培育鑽石技術發展迅猛，去年產量達到2200萬克拉，年增超過144%。

隨著產業鏈日趨成熟，價格大幅下滑超過五成，也對天然鑽石市場造成衝擊。據內媒報導，目前天然鑽石的回收價僅剩原價的四到六折，傳統珠寶產業格局正在被重新改寫。

