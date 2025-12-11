LV大中華總裁加入泡泡瑪特　薪資達這級別！網民：要出奢侈品盲盒

泡泡瑪特（Popmart）宣布聘請吳越為公司非執行董事。據了解，現年69歲的吳越曾是LVMH集團高管，手握近30年奢侈品操盤經驗。有報道稱，泡泡瑪特近來股價大跌，或需通過與奢侈品合作，不斷提升自己的品牌價值。而相關消息在微博亦引起關注，不少網民都憂慮泡泡瑪特產品會否進一步加價，亦有網民認為此後將推出奢侈品盲盒。



泡泡瑪特城市樂園POP LAND。（網上圖片）

泡泡瑪特周三（12月10日）晚間發布公告稱，何愚因其他工作安排已辭任公司非執行董事職位，吳越已獲委任為公司非執行董事，即日起生效。

據介紹，吳越1956年出生於上海，於1984年5月獲得加拿大約克大學（York University）國際關係與人文科學學士學位，並於1989年11月獲得加拿大約克大學舒立克商學院國際商務與市場營銷碩士學位。

1993年至2000年2月，吳越擔任LVMH集團旗下Parfums Christian Dior品牌總經理及董事總經理，負責其在中國的業務；2000年2月至2005年10月，擔任索尼（Sony）國際音樂娛樂集團亞洲區副總裁，負責其在中國的業務；自2005年11月起，擔任LVMH大中華區集團總裁，負責監督LVMH多品牌組合在中國市場的業務。今年LV在上海打造的「路易號」巨輪，吳越便是主導人之一。

現年69歲的吳越曾是LVMH集團高管，手握近30年奢侈品操盤經驗。（21世紀經濟報道）

LVMH集團是法國奢侈品集團，總部位於巴黎，業務涵蓋葡萄酒與烈酒、時裝與皮具、香水與化妝品、鐘表與珠寶、精品零售等領域，旗下擁有75個知名奢侈品牌，包括LV、Dior、Tiffany等。

而對於這位在奢侈品領域有豐富履歷的高管，泡泡瑪特亦開出不低的報酬。公告顯示，吳越的初始任期自委任日期起計，為期三年，吳越有權收取每年120萬港元的固定現金薪酬，以及每年180萬港元的以股份為基礎的薪酬，受限於公司不時釐定的授予條件、公司採納的相關股權激勵計劃的條款，董事會（或其代表）的酌情權及上市規則的相關規定。

據泡泡瑪特2024年年報顯示，泡泡瑪特執行董事王寧、楊濤（王寧妻子）、劉冉、司德與文德一，薪酬總計在136.1萬元人民幣至755.8萬元人民幣區間，吳聯生等三位獨立非執行董事的酬金則均為137萬元人民幣。綜合比對上述酬金範圍，泡泡瑪特給吳越開出的薪酬，已在執行董事級別。

對於吳越的薪酬，泡泡瑪特在公告中表示，「乃由董事會經考慮其作為研究消費趨勢的領導權威及區域奢侈品行業具影響力專業人士的寶貴見解與全球視野，並參考其作為泡泡瑪特的非執行董事的職責及責任以及現行市況和董事會薪酬委員會的建議後釐定。」

泡泡瑪特創始人王寧。（人民日報）

泡泡瑪特股價在年內屢創新高，8月26日達到339.80港元/股，為歷史巔峰價，總市值超過4000億港元。不過此後，泡泡瑪特股價已大幅回落。12月8日、12月9日收盤，泡泡瑪特股價跌幅分別為8.49%與5.04%。截至12月10日收盤，泡泡瑪特股價為190.4港元/股，較年內的高點股價跌去近四成。

有報道認為，當潮玩的故事對資本的吸引力出現下滑，泡泡瑪特或許也需要通過與奢侈品的合作，創造更多的概念和想象空間，從而不斷提升自己的品牌價值。

同時，話題「LV高管加入泡泡瑪特」在微博引起網民熱議，網民表示，「沒用的，股價照樣跌。」、「高價買這玩意就是智商有問題。」、「以後該不會更貴了吧？」、「要是把拉布布做成包，感覺會有好多人買。」、「一萬八一個拉布布，同時必須買個6900的其他盲盒才能配貨。」、「這是打算出高奢盲盒了嗎？高級Svvvip才能拿到的LV牌盲盒。」