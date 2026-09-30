稻城亞丁國慶免費門票遭黃牛炒至500元　官方：黃牛飛恐無法入園

國慶假期將至，四川稻城亞丁景區因門票、觀光接駁車票實行免費政策，吸引大批遊客預約，目前已一票難求。但在二手物品交易平台「閒魚」有人叫價100至500元（人民幣，下同），聲稱可代搶景區門票，或轉售預約成功的門票



。9月29日，四川省甘孜州文化廣電旅遊局工作人員提醒，遊客千萬不要花錢找中介預約門票，或購買所謂「黃牛票」，入園時有可能因無法核銷，不能入園。



冬天的稻城亞丁景區。（新華網）

閒魚湧現「代搶轉售」 叫價100至500元

據《極目新聞》，在閒魚平台輸入「稻城亞丁門票」，頁面顯示數十條資訊。有人稱因突發原因不能成行，200元轉讓一張10月3日門票，付錢後會提供預約成功二維碼，在景區門口掃碼核銷。

另一人稱可代拍9月27日到10月7日門票，200元一張，要求提供姓名、身份證號碼和遊玩日期，驗票時刷自己身份證入園；若搶不到，有現票保底，會寄出一張身份證，現票260元一張，其中60元是身份證押金，寄回即退。

黃金周前五日門票全約滿

9月28日，稻城亞丁景區在官方平台發布公告稱，稻城亞丁景區2026年9月29日至10月5日各時段當日門票預約量，均已達到1.5萬張最大承載限額。

公告中提醒，景區單日最大遊客承載量為15000人，預約名額約滿即止，若有遊客退票，次日餘量將於當日20:00釋放，供遊客預約次日入園名額，無退票則無新增票源。

四川省稻城亞丁景區。（極目新聞）

官方：非預約不出行 購黃牛票恐無法入園

據《極目新聞》引述甘孜州文化廣電旅遊局工作人員表示，平台有餘票時大家都能搶到，沒有餘票時中介也搶不到，花高價找中介代搶完全沒必要，還可能造成身份資料泄露。

現在進景區除驗證預約碼和提供本人身份證外，還要進行人臉識別。之前有人用他人身份證預約門票囤積，網上叫價達500元一張，有遊客持「黃牛票」入園時無法核銷、不能入園。

稻城亞丁景區。（微信公眾號＠稻城亞丁景區／-Nefelibata22）

9月27日，稻城亞丁景區管理局發公告打擊倒賣門票「黃牛」，景區稱將嚴格執行「非預約、不出行」，包括免票、優惠群體在內所有遊客均須本人實名預約，人、證、預約資訊一致方可入園。