世界盃2026｜決賽門票中國黃牛炒至18萬　肯畀錢都唔一定實去到？

四年一度的世界盃被譽為全球最盛大的體育賽事，在48支參賽球隊全部確定後，國內第三方票務平台及二手交易市場的世界盃門票價格已瘋狂飆升，其中決賽門票最高報價竟然達到18萬人民幣，較官方最高票價溢價超過2倍。



目前國際足聯（FIFA）正式啟動最後一個階段的門票銷售，並將世界盃決賽的最高等級票價上調至10990美元、約合人民幣75530元。（藍鯨新聞）

據內媒《藍鯨新聞》報道，在2026年美加墨世界盃48支參賽球隊全部確定後，當地時間1日，目前國際足聯（FIFA）正式啟動最後一個階段的門票銷售，並將世界盃決賽的最高等級票價上調至10990美元、約合人民幣75530元。

目前國內觀眾購買門票主要有三類渠道：一是票務網站直接選購，二是通過二手交易平台向黃牛購票，三是在攜程等平台購買包含門票的旅行觀賽套餐。值得注意的是，目前通過第三方渠道購買的門票價格普遍高於官網，熱門場次溢價更是成倍增長。

2025年12月5日，美國華盛頓，在約翰·F·甘迺迪表演藝術中心進行2026年世界盃官方抽籤儀式之前，圖為國際足協世界盃獎杯。（Getty）

決賽門票內地黃牛最高炒至18萬

報道指出，一些熱門場次，如像阿根廷對陣奧地利，FIFA官方渠道已顯示售罄，這也給了國內代購「坐地起價」的空間。

在「世界觀體育」等國內票務網站上，阿根廷小組賽的一類票價已被炒至16800元人民幣。對此，平台方直言不諱：「價格確實高於官網，主要看行情和球迷熱度。」而攜程上也有旅遊觀賽票，例如6月15日的一場西班牙比賽，價格超過15000元。

2022年12月18日，在卡塔爾舉行的2022年世界盃決賽中，阿根廷隊擊敗法國隊，阿根廷球員美斯（Lionel Messi）在賽後高舉世界盃獎杯慶祝。（Getty）

除了票務網站外，二手平台上也存在大量票務商家，內媒記者諮詢多個票商了解到，決賽門票最高達到18萬元人民幣，普通小組賽門票也要近萬元，相比票務平台價格更貴。

內地黃牛將決賽門票最高炒至18萬元人民幣。（藍鯨新聞）

但高價買票未必能「落袋為安」。票務平台工作人員透露，即使支付了十幾萬的票款，實際門票也要到比賽前一週才能拿到。報道指出，由於目前國內尚無 FIFA 官方指定的分銷平台，對於觀眾而言，購票時需謹慎選擇。