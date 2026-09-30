廣州樓市新政｜商品房預售須主體結構封頂　現房定金上限5%

9月30日，廣州市住房和城鄉建設局等多部門發佈關於貫徹落實《關於完善商品住房銷售制度的通知》的實施意見，要求8月28日後商品住房項目實行預售的，單體建築應完成主體結構封頂，另外現房銷售定金比例設定為5%，且須納入政府監管。



廣州現房銷售政策出爐。（廣州市人民政府）

商品房預售須主體封頂

綜合《南方都市報》和《揚子晚報》報道，9月30日，廣州市住房和城鄉建設局、廣州市規劃和自然資源局、國家金融監督管理總局廣東監管局發佈落實《關於完善商品住房銷售制度的通知》。

8月28日後發佈國有建設用地使用權出讓公告的商品住房項目，若採用預售模式，單體建築必須完成主體結構封頂後，方可申請預售許可。

8月28日或之前已取得規劃許可證但未辦預售的項目，按原有政策執行；若已拿地但未獲規劃許可，原則上執行新的預售政策，惟各區政府若能確保按時交付，在加強資金監管並向市住建部門備案後，2027年底前仍可按原有預售條件申請預售。

廣州收緊商品房預售門檻，須主體結構封頂後才可預售。（央廣網）

現房定金最高5%

除預售條件趨嚴外，廣州亦嚴格規範現房銷售流程。房地產開發企業收取現房銷售定金的，應當取得住宅樓棟建築工程施工許可證，並與購房人簽訂購房定金合同，收取的定金不得高於房屋總價5%。定金應全部存入定金監管賬戶，監管期間定金不得使用。

另外，購房定金合同應約定定金金額、商品住房售價、交付時間及不能按期履約的責任等。

房地產開發企業收取的定金不得高於房屋總價5%。（南方日報）

在定金收取標準上，廣州新政設定為5%，高於京滬兩地，京滬兩地的定金上限分別為1%、3%。另外，廣州還支持分期分棟開發，支持項目分期分棟辦理規劃許可、施工許可、預售 /現售備案、竣工驗收，樓棟需具備獨立使用功能，並明確配套建設時序。

市場人士認為，這將有助於開發企業提前回籠資金。對房企來說，更高的定金比例能夠更好鎖客減少客戶流失，而對購房者來說，既能鎖定房源、防範一房多賣，也相應抬高違約成本。