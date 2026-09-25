廣州最大爛尾樓業主苦等30年盼來曙光　新樓終落成老業主翹首期盼

從廣州市黃埔區金坑村附近的岔路進去，先要過一道鏽跡斑斑的鐵門。門裏是成片灰白斑駁的樓群，門窗洞開，野草齊腰。這是澳洲山莊，廣州曾經最大的爛尾樓。

隔着約一公里，山腳立着另一個世界。十棟嶄新的高層住宅樓依次排開，「和鳴居」三個金色的字在陽光下格外顯眼，每棟樓上都鑲嵌着一枚嶺南傳統建築中滿洲窗的圖標。

兩個小區之間，隔着三十年，也隔着三百天。



今年6月底，作為澳洲山莊安置新房的和鳴居歷時300天全部建成，並通過竣工驗收。經公告登記確認的1300餘戶業主，正翹首期盼最後一步，拿到鑰匙，搬進新居。

最新的進展是，9月初，黃埔區有關部門與業主代表溝通安置事宜，明確表示區裏一定會解決好大家關心的安置入住問題。目前，安置方案已進入最後決策階段，將於不久後公布。

住房是關係老百姓切身利益的「心頭事」。近兩年來，廣州市黃埔區積極回應這一重大民生關切，成立處理澳洲山莊爛尾樓問題領導小組辦公室，一步步拆解這塊長達三十年的「硬骨頭」。2024年在《南方日報》發布公告，逐戶摸清1300戶業主底數，緊接着定向出讓安置地塊，把業主的居住權從企業債務與土地糾紛中隔離出來，再由區屬國企知識城集團兜底操盤。出讓合同約定3年竣工，實際把工期壓到了300天，盡最大力度爭取讓居民早點入住新家。

安置新房已經煥然一新，但距離交鑰匙還有最後一步。業主張洪（化名）告訴記者，目前的安置方案還在研究推進中，居民的想法並不一致：

有的喜歡住在原來的澳洲山莊，覺得住習慣了，環境清幽，幾十年都過來了，有的想要補償款，還有一部分想搬進安置新家。

記者在澳洲山莊側門外遇到一位正準備搬離的租戶劉先生。他說，現在山莊已經「只出不進」，此前的租戶陸續接到了搬離通知。山腳下的安置新房已經煥然一新，舊樓裏的人在一戶戶減少，所有人都知道，這一次，是真的要住上新家了。

先把人找齊

真正的轉折發生在2024年。這一年的第一個動作，是把人找齊。

7月2日，黃埔區處理澳洲山莊爛尾樓問題領導小組辦公室在《南方日報》發布《關於收集澳洲山莊購房人訊息的公告》，自7月3日至9月2日，澳洲山莊歷史遺留問題涉及的真實購房者或相關權利人，可按照公告所列資料清單向專項工作組申報訊息。

廣州黃埔區處理澳洲山莊爛尾樓問題領導小組辦公室發布《關於收集澳洲山莊購房人訊息的公告》，購房者或相關權利人可按照公告所列資料清單向專項工作組申報訊息。（南方新聞網）

公告貼出第二天，申報點排起了隊。專項工作組在現場設置了5個臨時窗口，備着水、零食和複印機。登記大廳裏貼着一則温馨提示，本次工作目的在於收集和掌握購房人及相關權利人訊息，為政府下一步工作提供堅實基礎。

此後兩個月，工作組逐戶核實購房合同、付款憑證和業主身份。這不是一份輕鬆的差事，購房記錄殘缺不全，聯繫方式早已變更，有業主已經離世，有的房子幾經轉手。工作組一戶一戶地找，最終確認符合置換條件的真正業主共1300戶。

申報標準也隨之明確，符合申請安置房條件的包括三類：

一是需提供有效的住宅購房合同（不含別墅），且合同關係仍合法有效；

二是購房人須為自然人，並在2024年7月2日前完成簽約；

三是已付清房款，或因非個人原因尚未付清。



消息在山莊裏傳開，最先高興起來的是老人們。2025年端午節前，近200名業主回到小區周邊的農莊聚會，這是「山莊老人」們堅持多年的習慣，只是這一次，臉上少了往日的迷茫惆悵，大家都覺得「好事快了」。

馬敏莊今年93歲了。她這輩子走過很多地方，從中山大學畢業後北上，在北京大學讀研究生，又一路向西，在蘭州大學的講台上站了20多年。後來，暨南大學復辦，她才終於回到廣州。在城裏住了大半輩子，她始終念着退休後能找一個有山有水的地方安度晚年。

20世紀90年代，廣州澳洲山莊讓她動了心。1995年，她交下3.8萬元（人民幣，下同）首期，訂下一套20多萬元的房子。那時候她想，往後的日子，就在這片山水之間了。

馬敏莊說話間有些動情：

為了一套房子難過了幾十年，如今問題終於要解決了。

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把居住權從「死結」裏解出來

人找齊了，更難的是解法。

這筆賬要追溯到三十多年前。1992年，廣州澳美房地產開發有限公司在金坑村一帶徵下約1000畝土地，1995年項目開售，「首期付3.8萬元，月供480元，擁有在澳洲的度假環境」的廣告吸引了近2000戶簽約。1998年起，因公司經營不善、報建資料不全、消防驗收條件不具備，建設停滯，2003年徹底停了，292棟房屋中，建成（含封頂）225棟，其餘67棟停留在框架狀態。

此後，2013年的盤活重建方案、2015年的合作共建，都因合作方之間的土地權屬糾紛不了了之；2019年，一方申請宣告澳美破產清算；2021年，規劃和自然資源部門向澳美下發《解除合同通知書》。

問題的癥結始終在於，業主的居住權益，與企業的債務、土地的權屬被捆成了一個死結，所有問題都被要求一起解決。

2024年的第二個動作，是換一種解法，不再要求先理清業主與企業之間的債權債務，而是把1300戶的居住權益從死結裏「摘」出來。

7月30日，廣州開發區規劃和自然資源局掛牌出讓編號JKG-A-1的純居住用地。該地塊位於廣汕公路以北、金坑地鐵站以西，就在澳洲山莊EA區南側，總用地面積50322平方米，總建築面積約17.9萬平方米，起始價8.9億元。出讓公告裏有一句關鍵的話：

地塊建成房源須用於解決黃埔區政府指定的歷史遺留問題項目物業置換需求；競買申請人還須具備政府拆遷安置工作經驗。



8月30日，黃埔區屬國企知識城（廣州）城市開發投資集團有限公司以底價89215萬元競得該地塊，折合樓面地價約4980元／平方米，隨後成立項目公司知信（廣州）投資開發有限公司。

這套打法後來被概括為「異地安置＋整體重建」，即政府收儲一塊乾淨的地，交給區屬國企兜底操盤，把業主的居住權從企業的死結裏解出來，拿地主體是國企，也從根源上排除了開發商再次逐利離場的可能。按出讓合同，競得人在1年內動工、3年內竣工，也就是說，最晚4年內，業主就能搬進新家。

後來的事實證明，這個期限被大大提前了。

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300天，與最後一公里

2025年4月，安置地塊完成啟動區土方與場地平整，鋼結構首吊成功。5月，由中建科工集團、廣州市設計院集團、廣東省建築設計研究院組成的聯合體中標項目總承包，總工期300天。

300天建成一個容納1300戶的完整社區，靠的是把「工地」搬進「工廠」。和鳴居是華南地區首個大規模高層純鋼結構裝配式安居社區，整體裝配率達到76%，工期較傳統方式縮短一半以上。

業主們用自己的方式記錄這300天。在山莊裏住了二十多年的劉永廣，經常會過去工地邊轉一圈。他已年近耄耋，當年攢下積蓄在澳洲山莊買下兩套房打通，把年過百歲的母親接來同住。

2025年春節後，一輛輛卡車開始進場，從來沒見過山莊這麼熱鬧。

他念叨的話，從「等它開工」換成了「等搬進新家」。

周邊公共配套的步子也在跟上。2025年，黃埔區以區財政資金立項，通過了廣汕路金坑地鐵站段跨線橋建設工程，為和鳴居規劃了一條直連地鐵的天橋。2025年底，10棟塔樓全部封頂，小區定名「和鳴居」。

和鳴居周邊公共配套的步子也在跟上，2025年通過了廣汕路金坑地鐵站段跨線橋建設工程，為和鳴居規劃了一條直連地鐵的天橋。（南方新聞網）

2026年6月底，和鳴居全部完工並通過竣工驗收，1342套安置房，戶型涵蓋62至102平方米共7個面積段，簡裝交付，配建1棟幼兒園及基礎公共生活配套。

驗收通過之後，業主群裏的消息常常響到凌晨，有人把戶型圖翻了又翻。劉永廣依舊每天去看新樓，他最捨不得的是自己種下的花草樹木，門前那棵入住時種下的龍眼樹，如今也快30歲了。他說，「澳洲山莊的業主們都十分期盼早日發布安置公告，入住新家。」

兩個小區之間一公里的距離，1300戶業主離入住新房，只剩最後一把鑰匙。