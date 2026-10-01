有片｜西藏騎行突遭氂牛狂追3分鐘　單車友爆速從隊尾踩到第一

近日，有內地單車友發佈影片，事發於318川藏線西藏段，3名單車友正在爬坡，不料後方一頭黑色氂牛瘋狂追趕他們。生死關頭，三人嚇得大聲尖叫，瞬間爆發潛能拼命狂踩，有人甚至從隊尾兩秒內由最後騎到第一。幸好氂牛狂追約兩三分鐘後，在一處上坡岔路口自行離開去吃草，三人才得以脫險。



内地單車友西藏騎行被一頭黑色氂牛瘋狂追趕。（互聯網圖片）

一頭黑色氂牛瘋狂追趕三名單車友。（互聯網圖片）

狂追兩三分鐘後，這頭氂牛自行離開。（互聯網圖片）

據《瀟湘晨報》報道，事發於9月25日下午2時許，當事人潘先生與朋友在G318國道西藏林芝市工布江達縣路段騎行。據潘先生回憶，當時已連續騎行近70公里，道路旁有氂牛正在吃草，突然一輛大貨車迎面駛過，單車隊隨即散開騎行。豈料貨車行駛過後，一隻氂牛不知是受到車輛驚嚇，還是被單車友背後的紅色醫療包吸引，突然發狂追向單車隊。

潘先生透露，當時聽到身後朋友喊「你後面有牛」，回頭一看瞬間被嚇傻！最初氂牛只是慢慢踱步，但在眾人驚恐大喊後開始加速追趕，甚至距離最後一名單車友最近時僅有兩三米。

3名單車友被後方一頭黑色氂牛瘋狂追趕。（微博@小晨abbyu）

3名單車友被後方一頭黑色氂牛瘋狂追趕。（微博@小晨abbyu）

3名單車友正在爬坡，不料後方一頭黑色氂牛瘋狂追趕他們。（微博@小晨abbyu）

在極度恐懼下，3名單車友只能用盡全身力氣狂踩，潘先生表示，「當時最後一人看到牛後沒兩秒蹬成隊伍第一名，騎行速度絕對是平時的最快水平。幸好狂追約兩三分鐘後，氂牛在一處上坡岔路口自行離開吃草，三人才得以脫險，雖未有受傷但極度疲憊。

而在後方隨行拍攝的單車友劉先生坦言，當時畫面既驚險又搞笑，當時也擔心牛會回頭追自己，因此也「一直沒敢跟太近」。

針對該事件，長沙市野生動植物保護協會會長周燦英分析指出，氂牛追人多因感到威脅、領地受侵犯或處於繁殖期。近距離拍照、大聲喊叫或奔跑等行為，極易觸發其應激反應。如果不想被氂牛追趕，一是不要奔跑，牛對移動物體敏感，你越跑它越追；二是不要尖叫或大喊，高分貝的聲音會被當成是挑釁，容易對其產生刺激。