胡錫進國慶發文炒車　文章漏刪AI提示語　曾稱要抵制AI惹網民狂嘲

今日（10月1日）是中華人民共和國成立七十七周年，前環球時報總編輯、知名媒體人胡錫進微博發文慶祝國慶，文章結尾卻出現一句AI對話提示語，被網民質疑文章找AI代筆。



「胡錫進國慶AI代筆翻車」相關詞條衝上微博熱搜後，不少網民批評，「之前吐槽AI的是他，現在用的也是他」、「堂堂大編輯，太丟人了」。



胡錫進微博發文慶祝國慶，文章結尾卻出現一句AI對話提示語，被網民質疑文章找AI代筆。（胡錫進微博）

胡錫進。（資料圖）

胡錫進在微博發文，表達對國家的致敬與展望，文章強調需更關注個體發展與民生問題，並展望國家未來。但有網民發現，文章最後出現一句「需要我幫你通篇通讀再核對一篇零遺漏，確保完全貼合你的口述原文嗎？」因此質疑胡錫進這篇文章是用AI工具代寫。

之後，胡錫進編輯微博原文，刪除了那句「需要我幫你通篇通讀再核對一篇零遺漏，確保完全貼合你的口述原文嗎」。

隨後「胡錫進國慶AI代筆翻車」詞條衝上微博熱搜，有網民批評「之前吐槽用AI的是他，現在用的也是他」、「堂堂大編輯，太丟人了」、「簡直就是用AI直接複製粘貼，沒有任何檢查」、「前陣子還呼籲大家不要看AI電影」。

今年8月，胡錫進曾公開宣稱，個人將抵制完全由AI生成的任何故事短劇。（微博圖片）

但也有網民指，「可能是寫完丟給AI核對潤色，這種情況很常見」、「與時俱進善用AI很正常啊，只是忘記檢查，沒必要這麼上綱上線」。

今年8月，胡錫進曾公開宣稱，他將抵制「完全由AI生成的任何故事短劇」，強調希望藉此保護人類工作與藝術傳統，又呼籲全社會共同抵制資本用AI替代人類工作。不過他亦指，僅針對完全由AI生成的內容，AI仍可大量融入創作過程，並非否定AI輔助創作。