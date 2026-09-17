AI變臉｜65歲清潔阿姨扮90後美女醫生　上海男網戀5個月被騙¥17萬

5個月網戀、全網近7000條高顏值日常視頻、溫柔體貼隨叫隨到，還手握優質工程資源，上海男子劉輝（化名）以為邂逅了事業愛情雙豐收的完美緣分。可任憑他苦苦維繫，女友始終避而不見，岳母百般阻撓、彩禮房產層層加碼。直到他耗盡積蓄、心生蹊蹺報警求證，一場顛覆認知的騙局徹底曝光：網戀的90後清秀醫生女友，竟是一名65歲女子靠AI技術憑空捏造的虛假人設。目前，涉案嫌疑人已被警方依法採取刑事強制措施。



劉輝在2021年通過社交平台結識女子于秀珍，對方自稱1992年出生，是知名三甲醫院醫生，手握醫院物業工程項目資源，其常常在網上分享日常，帳號也積累下1萬多粉絲。

65歲清潔阿姨靠AI假扮90後美女醫生，網戀五個月騙上海純情男17萬人仔。（kankanews影片截圖）

65歲清潔阿姨用AI變臉 在社媒斬獲逾1萬粉絲：

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劉輝自己是承包物業工程的，聽到對方是醫生，又手握這麼多資源，心裏想著或許可以藉此機會承接項目，因此去年開始與其頻繁聊天，不久，兩人確定了戀愛關係。

然而，于秀珍稱，母親極力反對兩人交往，甚至要求劉輝支付30萬元（人民幣，下同）彩禮，並在上海購置房產，否則絕不允許兩人見面。就這樣，同在一個城市，兩人交往了整整5個月，劉輝始終無法見到對方，就連想要打一通視頻電話，對方也會以母親在一旁看管為理由拒絕。

在短短5個月時間裏，劉輝陸續向對方轉賬共計17萬元。于秀珍許諾的工程項目遲遲沒有落地，自己的積蓄卻被不斷消耗，反覆回想交往細節，劉輝越想越不對勁，才到派出所報案。

警方接警後迅速開展偵查，自稱90後醫生的于秀珍，實際出生於1961年，現年65歲，她並無醫生資質，僅曾在醫院從事後勤保潔工作。而女友接收錢款的賬戶，登記的卻是另一名男性。

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民警瀏覽于秀珍的視頻作品後，注意到部分視頻角落有一行小字提示：本作品含AI生成內容。而這一行提示，劉輝此前從來沒有留意過。常年做實體生意的他，對AI視頻一無所知。

于秀珍社交帳號發布的累計近7000條日常視頻、上萬粉絲，全都是AI磨皮、場景合成製作而成。另外警方還查實，于秀珍一人分飾兩角，利用多個帳號，分別扮演自己和早已離世的母親。所謂母親阻撓戀愛，全是自編自演的謊言，只為拒絕見面、掩蓋身份。

固定完整證據後，民警依法上門傳喚65歲的于秀珍。

經查，于秀珍以項目打點、日常消費等各種理由騙取的17萬元，全部被她用於醫美護膚、購置衣物等個人揮霍。2009年，她還曾因詐騙罪被判處有期徒刑四年六個月。

目前，犯罪嫌疑人于秀珍因涉嫌詐騙罪，已被公安機關依法採取刑事強制措施。

警方提示：本案是典型的AI新型網戀詐騙，依託技術偽造完美人設，欺騙性極強。網絡社交虛實難辨，精緻的短視頻、高顏值人設均可通過AI技術偽造。網戀交友、線上合作切勿輕信虛言，堅決杜絕盲目轉賬。

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