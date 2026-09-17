今年4月17日，史先生的母親過世了，家人商量哪天下葬，他想到了人工智能「豆包」這款軟件，想問問哪天是「黃道吉日」，結果軟件給他推薦了4月19日。等到事情都安排好了，史先生又發現，19日這一天不是「黃道吉日」，可再改就很麻煩了。



為此，史先生很生氣，他把做「豆包」的軟件公司給告了。

史先生老家在江蘇沭陽，目前在浙江嘉善生活，父母年紀都比較大了。今年4月17日，他接到家裏人的消息，說母親突發疾病過世，他馬上趕了回去。史先生一家兄弟姐妹五個，他是老五，上面還有三個哥哥、一個姐姐。母親後事怎麼辦，家裏人一起商量，當務之急，需要先確定一個安葬的「黃道吉日」。

史先生求助AI軟件「豆包」問母親下葬的「黃道吉日」，生成的結果令史先生很不滿意。（抖音@小新說事）

史先生：我問我哥，媽準備哪天下葬？他說4月20日，那麼我說好像不對了，我們那邊習俗是過世3天下葬，怎麼會20日，4天呢？

史先生：我比較相信「豆包」，平時就依賴它，覺得它什麼都懂。然後我就問「豆包」，我媽今天去世，什麼時候下葬？豆包說4月19日，我覺得它講得很有道理，所以我很相信。

孝子依AI建議擇日葬母被指破壞風水▼▼▼

記者：你定日子，當時有沒有問長輩或者其他親戚的意見？

史先生：有的，但是因為「豆包」這麼說，我就把「豆包」的話說給他們聽，我說3天下葬，這個好那個好，只能3天，4月20日是4天，逢雙，不行的，那麼他們就相信了，就照辦了。

記者：你父親什麼意見？

史先生：我爸都九十歲了，他當時心裏特別難受，管不了這些了。

軟件的問答記錄顯示，史先生當時提問：「媽媽今天去世，什麼時候安葬最合適？」「豆包」回答，按照當地習俗和黃曆吉日，最穩妥的推薦是4月19日。過了一段時間，史先生又提問，「幾點下葬合適」，「豆包」回答7點到9點，不過這次的答案跟上次的答案有點不一樣，「豆包」的回答中提到，4月19日不是黃道吉日。

「豆包」的回答跟之前的答案有點不一樣。（抖音@小新說事）

史先生一下子懵了，19日到底是不是「黃道吉日」呢？他又問了好幾遍，「豆包」給出的答覆是19日不是下葬的「黃道吉日」。史先生說，這個時候，親戚朋友已經通知，改日期已經來不及，最後，他硬著頭皮把母親的喪事辦了。喪事辦好不久，家裏就有親戚出交通事故，受傷嚴重。家裏人有怨言，說是母親安葬日子不對，破壞了風水。

史先生：時間不對，4月19日這天是犯沖的，4月20日不犯沖，但「豆包」說19日是「黃道吉日」。

史先生說，他是「豆包」軟件的忠實用戶，基本上天天都用，有不少合同、文件都交給「豆包」整理。但這件事情上，「豆包」推薦了一個忌安葬的日期，讓他判斷失誤，進而導致安葬時機不對，影響了風水，也讓家庭關係變得緊張。

史先生向「豆包」軟件的公司投訴，沒有收到回覆，於是他決定起訴對方。「豆包」還幫史先生寫了一份起訴狀，表示可以起訴，並給出了起訴的步驟。

「豆包」還幫史先生寫了一份起訴狀，並給出了起訴的步驟。（抖音@小新說事）

史先生：「豆包」教我的，怎麼告，告誰，一步一步怎麼弄也是它教我的，不然我也不知道怎麼弄。

記者：您覺得軟件公司有沒有責任？

史先生：肯定有啊。

記者：你起訴的訴求是什麼？

史先生：訴求就是賠禮道歉，賠損失。



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記者了解到，這起案件嘉善縣人民法院已經開庭審理。

律師認為，史先生通過起訴維權有一定難度。史先生如果要訴訟維權，得證明提供AI軟件的這個服務提供商，存在一個過錯行為。首先對方要有過錯，另外對方的過錯與史先生實際遭受的損害還得有因果關係，這個舉證是非常難的。如果只是AI提供了一個錯誤答案，這個顯然是不夠的。

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