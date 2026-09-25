鄭爽AI換臉成她！禁播劇《微微一笑很傾城》重上線　網民反應兩極

9月24日，2016年現象級爆款甜寵劇《微微一笑很傾城》以《一笑傾城》之名在平台（優酷Youku）重新上線。該劇已於9月1日完成備案變更，女主「貝微微」一角由演員王朱悦替換原演員（鄭爽），通過AI換臉技術完成。劇集同步升級4K畫質，楊洋飾演的「肖奈」完整保留。



《一笑傾城》上線當天即衝上平台站內榜單第五位。話題「一笑傾城王朱悦」24日登上熱搜。

此次《一笑傾城》換臉效果引發熱議，有網友質疑女主是否是AI生成的虛擬角色。據了解，新女主叫王朱悦，是華策旗下女藝人。

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有網友認為換臉後看得很不舒服；也有網友覺得這張臉很有活人感。

點圖看看原版《微微一笑很傾城》的劇照：

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還有人在王朱悦社交平台評論區留言：

24日下午，王朱悦本人發文回應爭議：

那個……確實是我本人授權換的臉～只不過可能和大家心中的角色差別太大了！和大家道歉，毀了大家心中的角色！和公司平台等等都沒有關係！很感激大家給了我一個機會，本人已經轉幕後啦～希望輕一點噴謝謝！有不足大（的）地方我也會聽取建議改正的！



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據了解，王朱悦1999年出生於浙江省杭州市，中國內地女演員，畢業於上海視覺藝術學院表演系。出演過《步步驚心的俏公子》《七夜雪》《錦繡安寧》等多部短劇和長劇。

原版《微微一笑很傾城》在2016年播出期間，播放量突破88億，每集平均播放量超1億。截至下架前，該劇累計播放量已達280億，單集平均播放量超8億，集均播放量位列歷史第一。



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本文獲《觀察者網》授權轉載。