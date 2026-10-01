江若琳飛韓國慶生丟失護照手袋　求助中國駐韓使館許願盼如期回家

藝人江若琳（Elanne）近日前往韓國慶祝生日期間，卻遇上失竊驚魂，她與兒子的身份證及護照等重要證件全部隨手袋一併遺失，最終只能向當地警局及中國大使館求助。江若琳隨後在社交平台發文，無奈表示今年的生日願望非常簡單，只想「可以如期回家」，並希望「今年開始唔使經常發生啲驚天動地泣鬼神嘅事就好」。



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據江若琳自述，當日她與老公蕭唯展和兒子搭早班飛機抵首爾，她稱當時因為太早很眼睏，找到接他們的司機後，她放心將手袋放在行李車上。

江若琳稱當時自己誤以為司機會將所有行李包括手袋一併搬上車，於是放心前往洗手間。直到抵達目的地後，江若琳才驚覺手袋不見，她隨即折返機場失物認領處尋找，但無功而還，手袋裏除了個人財物外，更放有她與兒子的身分證護照等重要證件，事件引發熱議。

雖然遇上失竊慘劇，但江若琳在影片中不忘自嘲，她憶述在中國大使館補辦證明文件時，老公蕭唯展不但沒有給予慰問，反而建議她在表格的「特徵」一欄填上「蠢」字，更稱「我老婆唔見咗個袋，依家有機會返唔到香港！」

江若琳在影片中提及自己「好信任司機」、「覺得佢會將所有行李物件搬上車」等細節，但也有網民留言批評她過於大意，不該把責任歸咎於司機：「證件銀包跟身是常識吧！」，江若琳也大方回應「怪自己！」