江若琳公開兒子7天「爆滿」Playgroup日程 附2-3歲兒童發展指標

藝人江若琳（Elanne）的兒子Owen轉眼間已經3歲。不少香港家長都著重子女的學前教育，原來星級媽媽Elanne亦不例外。她日前在一個YouTube節目中分享自己的育兒心得，透露早在Owen 8個月大開始，就已經為他編排一份「星期一至星期日」的Playgroup日程表，行程如此緊湊，究竟1至2歲兒童應該學甚麼？



「星期一至日」訓練6大技能 日程表曝光

不少人以為幼兒上Playgroup只是單純「玩玩具」，但Elanne為兒子安排的日程卻經過精心策劃，涵蓋多個發展範疇，例如體能、認知及專注力等。她在節目中公開Owen當時的7天日程表，日日主題均有不同：

星期一（大自然探索）：到西貢參加以大自然為主題的Playgroup。課程主打「Free Play」及「Messy Play」，小朋友不需要「坐定定」，可以在泥地玩耍、爬樹屋，甚至只穿尿片玩一整盤乳酪及玩水，讓幼兒盡情探索。

星期二（學術與認知）：參加需要「坐定定」的 Playgroup，開始接觸學術內容，例如認識數字及不同顏色。

星期三（專注力訓練）：針對幼兒專注力進行訓練。

星期四（體能能展）：參加Baby Gym，訓練小朋友的肌肉及身體協調。

星期五（右腦記憶開發）：參加源自日本教育理念的「右腦記憶班」，透過不斷觀看抽認卡（Flash Card）進行記憶力訓練。

星期六（音樂藝術）：音樂堂，從小培養對音樂的節奏感及興趣。

星期日（親子時間）：以輕鬆玩樂為主，一家人參與親子足球班，享受Family Day。

Elanne透露早在兒子Owen 8個月大開始，就已經為他編排一份「星期一至星期日」的Playgroup日程表。（YouTube《家長日》截圖）

激讚日本右腦記憶法 8個月大開始睇抽認卡

在眾多Playgroup中，Elanne特別欣賞星期五的「右腦記憶班」。她表示，Owen從8個月大就開始上堂，老師會在堂上向小朋友展示大量閃卡，內容如各國國旗、名畫名稱、代表數字的點點等。

Elanne 坦言，最初她也曾懷疑「BB咁細個睇唔睇得明架」，但後來發現這套方法對開發幼兒的右腦記憶力很有幫助。她舉例，現在Owen上學，老師經常大讚他記憶力驚人，無論是老師的名字，還是只去過一次的地方，他均可過目不忘，令Elanne深信及早訓練記憶力，對讀書和認字有相當大的益處。

Elanne與兒子Owen。（IG@elannek930）

Elanne與兒子Owen。（IG@elannek930）

2-3歲兒童發展｜必知學前兒童體能、認知、語言、社交發展指標