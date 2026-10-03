「生活替身」成內地熱門職業：代排隊代打機還代喝奶茶　收入曝光

從代排隊、代探病，到代喝奶茶、代練遊戲，中國內地近來興起「生活替身」服務。消費者花費數十元到上千元人民幣，請陌生人代為處理生活瑣事，在節省時間之餘，也帶動新型態零工經濟。



不過，看似「什麼都能代辦」的背後，也衍生個資、法律責任及服務品質等問題。

內地網購平台上的「生活替身服務」▼▼▼

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據中國寧波網報導，浙江紹興一名40多歲金姓女子，2個月前開始利用空檔承接私人代辦。她日前收到一筆特殊訂單，前往醫院探視素不相識的病人，將事先寄達的牛奶、保溫杯等慰問品送進病房，核對資料、拍照回傳，再向病人送上祝福，收費50元（人民幣，下同）。

金女也曾收取100元替人包裝結婚禮物，或花5小時調閱監視器，協助尋找遺失物品，收費300元。做了兩個月，她透過二手交易平台接到30多筆訂單，每月增加約2000元收入，但扣除交通及時間成本後，仍不打算辭去正職，直言這類收入並不穩定。

「代服務」項目也愈來愈細。一名廣東網友為取得杭州限定的奶茶聯名冰箱貼，先把奶茶送給當地網友，請對方喝完後再將贈品寄回，平均每次花費約30元。

內地有網友在社群平台徵求「奶茶代喝」以獲得活動雪櫃貼。（中國寧波網）

另有上班族因無暇完成手機遊戲的限時任務，轉向網路店家購買代練服務，從接單、客服、遊戲操作到售後，甚至形成完整分工。

內地二手平台「閒魚」公布資料顯示，過去一年平台服務類訂單增加87%，跑腿代辦已躋身熱門服務品項。

內地學者分析，數位平台讓需求方與服務者更容易媒合，加上生活節奏加快、社會分工細化，使服務範圍從傳統代購、代駕，延伸至陪伴及體驗等個人化需求。

不過，「生活替身」看似商機龐大，實際上多半仍是出售個人時間。低價跑腿必須靠大量接單，高價陪診、下廚或遊戲代練，則可能耗費半天甚至數日，難以無限擴大規模。

服務界線也成為最大風險。金女曾接到一筆1000元的監督裝貨訂單，但對方要求她事前提供身分證照片，她擔心個資遭到濫用，最後決定拒絕。

如今部分需求已逐漸走向制度化。內地市場監管總局今年發布《社會化陪同就醫服務基本要求》，規定陪診人員可提供診療引導、代排隊、取藥及陪伴交流，但不得判讀檢查結果、提出醫療建議或代替患者決定治療方案，相關標準將於11月1日實施。

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