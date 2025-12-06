深圳興起「共享家長」助接孩子放學教才藝　解決兒童沒人陪伴問題

如何解決孩子「沒人陪」的現實問題？在深圳，一種新的「共享」模式悄然展開。



讓我們走進深圳的上橫朗社區，感受這裏不同年齡、不同身份的居民，如何以志願服務為粘合劑，共同拼出社區治理的温情畫卷。

徐奶奶接孩子們放學。（深視新聞）

因「共享」聚在一起 服務和奉獻讓彼此獲益：

「共享奶奶」的隔代愛

62歲的徐喜珍，最近有了新的「工作」——接社區的孩子們放學，她曾經是一名從業40年的專業助產士，退休後來到深圳，褪去了職場的忙碌，卻在清閒日子裏生出不少失落感。她告訴記者：「來深圳之後，我覺得自己在慢慢失去價值，於是就去社區諮詢能不能當一名志願者，正好趕上社區開展『共享奶奶』這個課題。」

我本身就是迎接新生命的助產士，現在能換種方式培養新希望，我認為很有意義。

「共享奶奶」這個温暖的稱呼，是孩子們心意的自然流露，徐奶奶也始終用心教導每一名孩子，徐奶奶拿着手裏的繪本向我們介紹：「每次拿到一個繪本，我會花一周時間準備，再搭配實體物品互動，這樣能讓氛圍更活躍。」

一年間，上橫朗社區已經培育了14名像徐喜珍一樣的「共享奶奶」，她們各自發揮所長，開展了繪本、英語、手工、舞蹈等各種各樣的課程。「贈人玫瑰，手留餘香。把自己的愛心都傳遞給我身邊所有的小朋友，讓他們每天都開開心心、快快樂樂。」

徐奶奶在深圳，以「共享奶奶」的身份，重新找到了自己的價值，她也從孫子一人口中的奶奶，成為社區百千名孩子的奶奶。

「共享媽媽」的自我救贖

「先跟大家做個自我介紹，現場有熟悉的老朋友，也有剛加入的新朋友，很高興和大家相聚在此，我是心理諮詢師，大家都喜歡叫我『脱穎而出的花花老師』，接下來讓我們一起進入家庭教育的學習時間。」陳花平，是社區的「共享媽媽」，這位在講台前侃侃而談的講師，在5年前，還是一位與癌症鬥爭的母親。陳花平下課後和我們聊天時，講述了那段讓自己備受煎熬的日子：

在我查出患病之後，我的女兒那段時間很無助，很多時候都把情緒壓抑在心裏面。

2021年，在上橫朗社區社工的邀請下，陳花平參加了一場社區心理學公益課程，這堂課改變了她的人生軌跡，她開始一邊治療，一邊自學心理學。在社區的支持下，陳花平成為了一名「共享媽媽」，將自己的經歷和知識無償教授給社區居民。

「妹妹你再加點創意吧，真棒！」在陳花平的影響下，她的女兒成為了一名「共享姐姐」，小妹妹很開心地和我們分享她的喜悦：

我覺得這樣很有意義，每次聽到他們的掌聲，我就信心倍增。

「共享家長」的模式，就像是連接着朝陽與夕陽的一道彩虹。人間善意也如同毛細血管般，滲透了整個社區。大家因為「共享」這個詞聚在了一起，又因為服務和奉獻讓彼此獲益。從「共享媽媽」到「共享爺爺奶奶」，再到「共享哥哥姐姐」，在高密的樓宇裏，藏着最濃的人情。

深圳是一座年輕的城市，無數的建設者在深圳拼搏。如何解決來深建設者的後顧之憂？「共享家長」的理念，讓我感受到深圳在探索社區治理中的先行先試。無論是退休老人，還是曾被疾病打擊的媽媽，他們通過「共享」的理念，找回了自我價值。在這裏，陌生的門牌號，也因為「共享」而長出橋樑，連接着人與人之間的善意。

