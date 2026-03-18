跨代互助｜22歲女月付200元入住蘇州養老院　用陪伴換房租

在高房租與生活成本壓力下，許多年輕人感到城市生活難以負擔。蘇州高新區的22歲江西女孩張瑾，選擇了一種創新方式解決城市高房租問題，每月支付不到新台幣1000元的租金，換來安全、舒適的單人房與溫暖陪伴。



以陪伴換租金

根據內媒「荔枝新聞」報導，2023年剛到蘇州工作的張瑾，月薪約人民幣5000元，但房租幾乎占掉一半，生活幾乎沒有餘裕。一次偶然機會，她得知當地養老院招募青年志願者，條件是提供陪伴、娛樂或簡單教學，即可用極低租金入住空房。抱著嘗試心態，她報名並被錄取，每季完成規定志工時數後，便能以每月人民幣200元入住原本市場價約人民幣2000元的單人房。

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日常互動中的溫暖

入住後，張瑾的生活充滿規律與小確幸。她陪老人聊天、做手指舞、玩數獨，也幫忙整理環境。她說，最讓她感動的，是老人們的關心，在她生病時送來熱湯，平日裡的笑聲與鼓勵，都讓她感受到被珍惜。對她而言，這種跨代互動帶來的情感回饋，比房租優惠更有價值。

雙贏模式與挑戰

這種「陪伴換房租」模式既緩解年輕人租屋壓力，也為老年人提供陪伴，是跨代互助的創新嘗試。然而也有人關心，非老年群體長期入住是否會影響養老資源分配。

對張瑾而言，兩年多的跨代生活已成常態，也讓她體會到生活的溫度與城市適應的另一種可能，暫時沒有搬離的打算。

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