女乘客坐廈航班機遭辱罵毆打　打人者被行拘7日兼罰款

內地有女乘客反映，其乘坐廈門航空的航班時遭鄰座乘客辱罵，甚至被對方掌摑、打頭等，她質疑機組人員並未有及時制止，落地後已報警求助。

9月1日，首都機場公安局消息，打人者已被行政拘留並罰款。



9月1日，首都機場公安局在官方公眾號發布文章稱，近日某進港航班飛行途中有乘客發生肢體衝突。經查，航班飛行過程中，涉事人員與同機兩名乘客因瑣事發生言語糾紛，後涉事人員毆打同機兩名乘客。結合前期調查取證、當事雙方口供及傷情鑑定結果，該局對涉事人員作出行政拘留並罰款。

（微博@廈門航空）

《紅星新聞》報道，9月1日，該名女乘客表示，案件已結案，公安經調查核實，已對打人者作出行政拘留7日、罰款1000元的行政處罰。

據此前報道，事發於8月19日晚，女事主與朋友乘坐廈門航空MF8180航班從西寧飛往北京，一位中年女性換座位到她旁邊後，多次肢體觸碰並打擾她。女事主提醒後，對方開始向她長時間言語辱罵，之後甚至開始動手，包括掌摑、打頭部、踢腹部等，導致她耳鳴、頭暈、聽力下降、臉部擦傷，同行朋友也受到傷害。

女大生稱搭廈航遭鄰座掌摑踢腹 質疑機組未及時干預 警方介入

事主質疑廈門航空機組人員並未及時制止，機艙監控存在拍攝盲區，安全員處置時執法記錄儀未能記錄施暴全過程。事主又稱，她落地後主動報備、求助維權，但航空公司全程推諉、不跟進、不核查、不處理，完全無視旅客人身安全與維權訴求。

女子乘坐廈門航空被毆打。（截圖）

《澎湃新聞》報道，廈門航空回應稱，機組人員當時看到有旅客動手，隨即呼叫安全員；安全員從前方座位趕至現場時已打開執法記錄儀，但抵達時衝突已停，因此未記錄到肢體衝突畫面。

廈門航空強調，公司不會放任旅客之間互毆或單方施暴，工作人員發現後已第一時間處置。關於雙方此前是否發生過口角或推搡，工作人員不一定能全程看到，但發現後立即介入並制止，經內部評估，機上處置措施得當。