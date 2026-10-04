十一·有片｜私家車逆行插隊爆衝突　多人扭打混戰跌入臭水溝

國慶自駕遊竟演變成臭水溝毆鬥。10月1日，四川甘孜S434省道有私家車逆行強行插隊，遭正常排隊的司機攔截後，雙方隨即爆發激烈口角與肢體衝突，多人一路扭打翻滾摔入路邊臭水溝，即使滿身污泥仍互相撕扯。



10月1日，四川甘孜S434省道有私家車逆行強行插隊，引發激烈打鬥，多人一路扭打翻滾摔入路邊臭水溝。（影片截圖）

內地傳媒報道，10月1日國慶長假第一天，甘孜S434省道車流擁堵，出現長長車龍，期間一輛私家車強行拐入對向車道逆行插隊，隨即遭正常排隊的司機攔截。逆行一方多人下車，雙方初則口角、繼而動武。

10月1日，四川甘孜S434省道有私家車逆行強行插隊，引發激烈打鬥，多人一路扭打翻滾摔入路邊臭水溝。（影片截圖）

10月1日，四川甘孜S434省道有私家車逆行強行插隊，引發激烈打鬥，多人一路扭打翻滾摔入路邊臭水溝。（影片截圖）

現場因地面濕滑，多名參與打鬥人員在扭打期間失足跌落路邊臭水溝，即使全身沾滿污泥仍不肯罷手，當地藏民在旁用方言高喊「臭水溝有毒，不要再打了」，但未能制止。該場打鬥導致狹窄山路雙向交通癱瘓，前後數十輛自駕遊車輛被困現場，直至警方到場後事態才得以平息。

事件曝光後引發熱議，大批網民嚴厲譴責逆行司機，怒轟「逆行還這麼囂張」、「逆行的真的該直接吊銷駕駛證」，並主張逆行一方應承擔所有責任。同時，不少人對雙方在路邊失控互毆感到無奈，批評這種情緒失控的打鬥簡直是「三歲小孩的行為」，嘲諷「都成年人了還玩臭水溝泥坑」、「請問逆行的被摁在臭水溝裏扇臉了嗎？」。另有網民認為理應理性處置而非暴力解決，「報警不就行了嗎，有必要動手？」。