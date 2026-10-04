國慶赴日中國客暴跌　江蘇｢小鎌倉｣還原《男兒當入樽》掀打卡熱潮

日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係緊張，加上赴日簽證費用增加，中國旅客赴日旅遊人數大幅下滑。然而，中國民眾對日本街景與旅遊氛圍的嚮往似乎並未消退，江蘇省連雲港一處被網民稱為國產「小鎌倉」的海濱打卡點「連倉」因神似《男兒當入樽》（又譯：《灌籃高手》）中的「鎌倉高校前平交道」而走紅。



江蘇省連雲港一處被網民稱為國產「小鎌倉」的海濱打卡點「連倉」因神似《男兒當入樽》（又譯：《灌籃高手》）中的「鎌倉高校前平交道」而走紅。（小紅書截圖）

江蘇省連雲港一處被網民稱為國產「小鎌倉」的海濱打卡點「連倉」因神似《男兒當入樽》（又譯：《灌籃高手》）中的「鎌倉高校前平交道」而走紅。（小紅書截圖）

連雲港「連倉」復刻《男兒當入樽》場景

據日媒《讀賣電視台》及社媒信息，該打卡點位於連雲港高公島海岸，由一間網紅咖啡店「連倉咖啡」私人搭建。

店主參考日本經典漫畫《男兒當入樽》（又譯《灌籃高手》）中著名的「鎌倉高校前平交道」場景，打造了復古火車、日文鐵道號誌、平交道柵欄，以及寫有「連倉」的黃色路牌等設施。消費者可在仿古火車廂內品嚐咖啡和簡餐，欣賞海景，亦可在室外打卡拍照，被內地網民戲稱為「國產鎌倉」。

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據報道，從上海搭乘高鐵，再轉乘其他交通工具，約需4小時才能抵達當地。園區內還設有籃球框、道路反射鏡及自動販賣機等設施，路邊招牌以日文寫著「歡迎光臨」，整體景象與日本街頭相當神似。

香港「紅的」意外成打卡亮點

值得留意的是，連倉咖啡除復刻《男兒當入樽》的多個場景外，還特別佈置了一輛香港紅色的士，為現場加添陣陣「港味」。

不過，連倉咖啡店主亦在社媒透露，有許多遊客為省咖啡錢，冒險翻越護欄闖入場內，損壞現場綠植及圍欄，增加了維修開支，甚至有員工善意勸阻，反遭貪便宜遊客惡意差評與抹黑。

「小鎌倉」現象引熱議 全國至少有61個

據了解，中國各地以「小鎌倉」為名的打卡點數量不少。據網易旗下欄目「網易數讀」2021年統計，全國至少有61個城市擁有「小鎌倉」，62個城市擁有「小京都」，59個城市擁有「小奈良」。

有分析認為，這類「小XX」命名方式是依託互聯網媒體時代的營銷手段，利用廣為人知的旅遊目的地形象加以衍生，旨在讓受眾在最短時間內對陌生旅遊地建構形象想像，從而吸引遊客打卡。

此外，日本政府觀光局數據顯示，2026年1月至8月期間，中國赴日旅客人數較2025年同期大減56.7%。

據此前報道，日本共同網引述中國旅遊服務供應商途牛旅遊網報道稱，在規劃今年中秋、國慶小長假的行程時，日本已跌出中國遊客十大海外旅遊目的地之列。