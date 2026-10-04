港人揼骨聖地羅湖｢皇室假期｣疑執笠　400員工被拖糧國慶罷工討薪

曾是港人北上消費熱點的深圳羅湖「皇室假期」水療會，傳出倒閉消息。約400名員工被拖欠3個月工資，社保同時被欠繳，逾百人連續兩日在已「熄燈」的會所門外示威追薪。有員工聲稱老闆已失蹤。與此同時，不少網民在社交平台反映，自己在該會所的儲值卡內仍有餘額，擔心無法追回。



逾百人連續兩日在已「熄燈」的會所門外示威追薪。（抖音截圖）

逾百人連續兩日在已「熄燈」的會所門外示威追薪。

曾是港人北上消費熱點的深圳羅湖「皇室假期」水療會已「熄燈」。（抖音截圖）

員工連續兩日示威 公安到場籲勿傳播影像

網上流傳的影片顯示，10月1日有逾百名「皇室假期」員工，在已關燈暫停營業的公司門外及大堂聚集，追討欠薪。

影片中，有公安手持擴音器（大聲公）向追薪員工交代維權安排，指員工要推舉代表與政府溝通及跟進進展，同時提醒在場人士不要傳播示威影像，或到其他政府機關示威製造輿情，否則會令政府資源耗在維穩上，影響協助員工維權。

網上消息指，員工示威在9月30日及10月1日連續兩日舉行，涉及約400人。他們已有3個月未獲發工資，並發現僱主未有繳交社保。有員工聲稱，公司老闆已失蹤。

公開資料顯示，「皇室假期」水療會位於深圳羅湖春風路，2004年開業，以擁有大型按摩水池、影院、美食及KTV等設施，提供一站式娛樂消閒為賣點，多年來成為港人北上消費的熱門場所。

大眾點評平台顯示，羅湖「皇室假期」水療會已停止營業，並稱商家近期存在履約違規行為。（大眾點評截圖）

網民憂儲值卡餘額「凍過水」

會所倒閉消息傳出後，不少網民在社交平台表達關注，不少人留言稱自己在該會所的儲值卡內仍有餘額，擔心無法取回。