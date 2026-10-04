國慶｜深圳司機連續兩日走緊急車道　遭罰6000元歎重金買教訓

據《南方都市報》報道，9月30日及10月1日，深圳司機劉先生因高速路塞車，連續兩天走應急車道（緊急車道）被罰6000元（人民幣，下同）。劉先生表示，不知道罰款那麼高，感覺很心疼，又稱這是花重金買來的教訓，「在此提醒開車的朋友，千萬別抱有僥倖心。」



罰單。（微博）

近日一張罰單在內地社交平台流傳，一名深圳司機於9月30日及10月1日連續兩日在瀋海高速佔用應急車道，被罰款6000元。

當事人劉先生稱，因急著去餐飲店上班，高速公路已經塞車半個小時，所以他走了應急車道。他表示，看到罰單的時候已經是第二天了，並不知道要被罰那麼多錢，感覺很心疼。又因為駕駛證被記了12分，可能還要重考科目一。司機還拍片現身說法稱，這是花重金買來的教訓：「在此提醒開車的朋友，千萬別抱有僥倖心。」

6000元的罰款也在微博引發熱議，不少網民表示支持：「全國統一就好了，不然大家都跑應急車道算了，對安安分分排隊的不公平。」「只有重罰才會心痛，深圳幹得好。」

司機現身說法。（截圖）

《深圳經濟特區道路交通安全違法行為處罰條例》規定，駕駛機動車在高速公路、城市快速幹道或者隧道內行駛，有逆行或者倒退行駛的或非緊急情況佔用應急車道、路肩、緊急停靠帶的，處三千元罰款。

交通管理部門強調，違法佔用應急車道會延誤緊急救援，甚至造成傷員、病人因得不到及時救治的嚴重後果；同時，駕駛員在應急車道和行車道內來回穿行、插隊、不斷切線，干擾正常通行的交通流，易造成交通事故和加劇擁堵。