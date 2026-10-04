國慶｜深圳多個景區逼爆　梧桐山排長龍　網民歎大梅沙有｢一億人｣

國慶假期首日，廣東文旅市場全面升溫，多個景區人流爆滿。據初步測算，廣東省4A級及以上景區當日接待遊客290.6萬人次，同比增長6.1%。深圳方面，市民中心燈光秀首日觀演市民遊客達4萬餘人次，另有多個需預約景區名額紛紛約滿。



國慶假期首日，深圳文旅市場全面升溫，多個景區人流爆滿，圖為深圳萬象城。（21財經）

四地燈光秀同步上演 市民中心地鐵站排長龍

綜合《深圳新聞網》、《第一現場》，國慶期間，福田市民中心廣場及中心區、南山人才公園、前海自貿區、寶安海濱廣場四地燈光秀同步上演，10月1日至7日每晚19:30、20:30、21:30各演一場，連演7天。其中市民中心需預約，其餘三地免預約。

假期第一天，不少市民到蓮花山及市民廣場等候晚上燈光秀，有網民稱進入地鐵站要排隊一兩個小時。

梧桐山「山上長人」 網民稱大梅沙有「一億人」

梧桐山一向是深圳市民假期熱點。有網民稱，假期第一天梧桐山起碼有1萬人，更有人形容「山上長人啦」。

梧桐山風景區管理處9月30日發佈提示，強調梧桐山從未開放夜爬通道，開園時間為上午6:00至晚上19:00，呼籲切勿在非開放時間走野徑夜爬。

大梅沙同樣人頭湧湧，有網民誇張稱「有一億人」。大梅沙海濱公園於5月至10月旺季及法定節假日實行預約制，每日限8萬人，需透過微信「大梅沙旅遊」小程式實名預約。