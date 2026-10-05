100台人形機械人「愛寶」落舖賣鑊　3日帶挈企業狂賺223萬｜有片

9月28日起，100台智元靈犀X2人形機械人進駐全國100家愛仕達門店，擔任「門店促銷員」。3天試營業結束，機械人累計帶動銷售額約223萬元（人民幣，下同），帶動門店業績增長39%。這批機械人散佈全國六十多個城市，在真實零售場景中與真人導購協同工作。



30秒完成選鑊 複雜問題轉交真人導購

綜合《證券時報》、《中國經營報》等，靈犀X2在門店裏名叫「愛寶」，每日連續在崗10小時，負責迎賓、需求詢問、商品講解、選品推薦、帶路及導購轉接。

在溫嶺一家門店，一家三口打算換炒鑊，「愛寶」主動詢問家中人數、烹飪習慣及預算，30秒內完成鑊具選型，講解材質與爆炒優勢。顧客追問優惠時，它將對話轉交真人導購，由導購完成優惠解讀及成交。

類似分工反覆出現：機械人負責接待、挖掘需求、初步篩選，真人導購聚焦複雜政策與最終成交。現場還有顧客特意等待指名「愛寶」帶看講解，被問「為何要用鈦鑊」也能清楚回答，店長交代的「滿減」「砸金蛋」亦能複述。

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半尺寸形態適配門店空間 背後擁有三套智能系統

靈犀X2採用半尺寸形態，適配貨架、收銀台等侷促空間。背後是智元「三智一體」技術底座：運動智能保障人流中穩定移動；交互智能支援免喚醒主動交互與多輪對話；作業智能賦予商品識別與抓取遞送能力。

智元靈犀產品線副總裁呂蘇荷指出，門店環境嘈雜、多人同時說話，語音識別是首要挑戰，團隊升級麥克風硬件並採集不同門店噪聲優化。

3日帶動223萬 擬三年走進10萬小區

愛仕達董事長陳合林稱，這次合作是一次「交卷」：「讓機械人站到貨架邊，作為導購演示的補充，實實在在賣一口鑊。」他設想機械人做廣度，負責引流、導覽、互動；人做深度，負責挖掘需求、建立信任、促成成交。

3天試營業期間，100台機械人運行2460小時，接待客戶9.54萬人次，互動28.93萬次，促成掃碼4.84萬次。愛仕達計劃用三年時間，帶人形及四足機械人走進10萬個小區，把舊鑊隱患科普、以舊換新、免費維修串成服務鏈。國慶期間，「愛寶」繼續在門店工作。