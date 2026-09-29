沙利文2026全球人形機械人報告：優必選奪雙料第一　中企包攬前五

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）近日發布《2026年全球人形機械人市場研究報告》，全面透視當前全球人形機械人產業的最新格局。報告顯示，全球人形機械人市場正由實驗室技術驗證及小批量交付，加速邁向規模化量產與商業化應用階段，其中中國企業表現尤為亮眼，不僅市場份額壟斷榜單前五、超越Tesla；深圳本土龍頭優必選更是拿下全球多個核心賽道的「雙料第一」。



全球人形機械人半年吸金5.4億美元 中企包攬營收前五強

（優必選）

沙利文報告指出，全球人形機械人市場規模在2025年至2026年上半年持續強勁擴張。數據顯示，2025年全球人形機械人全年銷量為3.5萬台，實現收入5億美元；然而到了2026年上半年，僅半年時間全球銷量已達3.6萬台，收入更錄得5.4億美元，半年收入已超越2025年全年水準。

在整體市場競爭格局中，中國供應鏈展現出壓倒性優勢。報告顯示，2025年至2026年上半年，全球人形機械人收入排名前五的廠商全數為中國企業，合計佔據超過五成市場份額。

沙利文報告中，優必選表現亮眼。

沙利文報告中，優必選表現亮眼。

其中，內地人形機械人領軍企業優必選（UBTECH）表現最為突出，在「全球人形機械人整體市場」及「全尺寸具身智能人形機械人」兩大賽道中，收入市佔率雙雙位居全球第一。

具體數據顯示，優必選在2025年實現相關收入8.7億元（人民幣，下同），出貨13838台，以24.8%的收入市佔率高居全球榜首；進入2026年上半年，其收入進一步達到6.2億元，銷量達16123台，收入市佔率維持在16.5%，穩守全球第一位置。隨後則有上海智元機械人、杭州宇樹科技、銀河通用及樂聚機械人等國內頭部企業緊隨其後。

相比之下，海外玩家如Tesla的Optimus、Figure AI及Agility等雖然在硬體本體與基礎具身演算法上有深厚積累，但產品大多仍停留於原型迭代與實驗室小規模試點，業務多偏向企業內部自用。

西門子工業軟體全球高級副總裁大中華區首席執行官兼董事總經理梁乃明與優必選Walker S2握手。

全尺寸具身智能撐起核心營收 生產作業場景增速最猛

值得關注的是，被視為技術門檻最高、最具工業落地價值的「全尺寸具身智能人形機械人」（身高≥160厘米、本體AI算力達200TOPS以上且非遙控非預編程），正成為行業的主要營收支柱。

沙利文報告顯示，該賽道2025年全球銷量為0.53萬台，收入2.6億美元；2026年上半年銷量為0.58萬台，收入達3.2億美元，同樣呈現「半年收入超去年全年」的高速增長態勢。在全尺寸機械人賽道中，優必選同樣領跑全球，2025年及2026年上半年相關業務收入分別為8.2億元（市佔率45.1%）及5.9億元（市佔率26%），雙雙位居全球第一。

優必選創始人、董事會主席兼CEO周劍今日（9月29日）亦在社交媒體上發文分享成果，直言「沙利文最新報告給了一個階段性的答案：兩個市場，全球第一。比排名更值得關注的是，人形機械人正在從技術驗證走向真實生產場景」。周劍更表示，未來會繼續「把技術做深，把場景做實」，讓人形機械人真正創造生產力，走進千行百業。

優必選創始人周劍在社交平台發文表示，「接下來，我們會繼續把技術做深，把場景做實，讓人形機械人真正創造生產力，走進千行百業。」

從應用場景來看，四大板塊表現分化，其中「生產作業」成為收入增速最猛的賽道。2026年上半年生產作業人形機械人銷量達0.12萬台，收入0.78億美元；而2025年全年該領域收入為0.47億美元，2026年僅半年便已較去年全年總額大幅增長65.9%。

每10分鐘產一台 優必選超級智慧工廠破局三大商業化場景

隨著市場從演示走向商業化深水區，頭部企業正加速打通量產供應鏈。今年9月，優必選全球首個適配萬台級產能的人形機械人智能製造標桿工廠正式投產，規劃年產能超萬台，實現每10分鐘左右下線1台人形機械人。

目前，優必選已形成工業、商用、家庭消費三大場景齊頭並進的戰略佈局。除了在工業與商用領域加速落地，其在今年6月底推出的全新消費級品牌「優世界（UWORLD）」及首款全尺寸超仿生人形機械人U1系列，更實現了上線即熱銷，全渠道訂單量突破13361台。