十一｜孩子沒下車！女子｢肉身阻高鐵車門關閉｣　官方揭故事後續

撰文：中天新聞網
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中國鐵路廣州南站10月2日發布情況說明，針對近日「陽江站一名旅客阻擋列車車門關閉」事件進行調查後證實，該名女子是因同行兒童將行李遺留在列車內，返回車廂尋找，女子見列車即將關門，才上前試圖阻止車門關閉。

同行孩童未及時下車

鐵路部門表示，9月30日晚間約11時20分，由廣州南站開往湛江西站的C6729次列車抵達陽江站。當時一名成年女性旅客帶著兩名兒童正常下車，其中一名兒童發現隨身行李遺留在車內，便自行返回車廂尋找。

當女子發現列車準備關門，而孩子仍未下車後，立即上前試圖阻擋車門▼▼▼

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陽江站工作人員發現後迅速上前勸阻，並聯繫列車工作人員照顧留在車上的兒童。

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鐵路部門指出，23時23分，C6729次列車正常發車。車站工作人員事後也對該名女子進行安全教育，提醒旅客切勿以身體阻擋列車車門，以免影響行車安全。

之後，該名女子於晚間11時40分搭乘後續D7441次列車抵達茂名站，並順利將孩子安全接回。

鐵路部門表示，整起事件未影響列車正常運行。

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