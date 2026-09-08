極心寒！內地女月捐多年　停捐後回覆｢沒錢了｣　竟遭公益機構嘲笑

四川一名單親媽媽近日自曝，自己從2021年起持續參與公益月捐，金額從人民幣100元、200元到上千元不等（人民幣，下同），期間多年未曾接到任何回饋。近期因生意不佳停捐一個月後，卻接到公益機構來電追問原因，當她回答「沒錢了」時，電話另一端竟傳來「撲哧」笑聲。目前報導並未公布涉事公益機構名稱。



據「閃電新聞」微信公眾號報導，劉女士是四川人，目前在北京密雲一個村裡經營甜品店。她表示，自己從2021年開始捐款，少則100元、200元，多時一次可捐上千元。由於近期店裡生意不太景氣，她暫停了持續多年的月捐。

四川一名單親媽媽近日自曝，自己從2021年起持續參與公益月捐，金額從人民幣100元、200元到上千元不等，期間多年未曾接到任何回饋。（抖音@閃電新聞）

劉女士說，令她沒想到的是，9月3日一早，她接到公益機構來電，對方不是詢問她是否遭遇困難，而是直接問「為什麼停止捐款」。當她回答「沒錢了」後，電話另一端傳來一聲「撲哧」的笑聲。

愛心人士停捐後回「沒錢了」遭公益機構訕笑▼▼▼

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劉女士表示，自己因此感到心寒，形容這段經歷是「月捐數年無人問，停捐一月遭催捐」。她隨後掛斷電話，對方也未再致電表達關心。

事件經報導後登上微博熱搜，「單親媽媽月捐數年無人問停捐後遭催捐」話題一度升至熱搜第6名，引發大量討論。有人指出，「愛心捐款，是自願的，不帶強迫」；也有人表示，

『撲哧』一笑，滿腔熱血瞬間冰點。

另據極目新聞7日評論指，這宗事件暴露了一些公益機構已「本末倒置」，把自願的善意當成固有義務，把捐贈數據當成必須完成的KPI，全然忽視捐贈人的付出與不易。

評論質疑，涉事公益機構為何對「停捐」如此敏感？如果能把「催捐」的精力用於公示財務、回饋成效及與捐款人溝通，又何至於讓捐贈者如此寒心和擔憂。

評論進一步表示，如果劉女士所述屬實，涉事公益機構不應「躲在暗處」，有關部門必須公布涉事機構並展開調查，查清每一分錢的流向，整治公益功利化亂象，並督促機構公開透明運作，為好心捐助的人討回一個說法。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】