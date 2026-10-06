外籍客合照突摟臂　上海網紅美女特警Don't touch me拒絕獲讚

綜合內媒報道，國慶期間，上海外灘亦迎來不少外籍遊客。女特警錢雪穎應邀與一名外國遊客合照時，對方突然摟住她的上臂，錢雪穎退開小半步並微笑提醒：「Don't touch me」，隨後繼續完成合照。該影片在社交平台上傳播，錢雪穎獲得網民大讚：有禮有節，不卑不亢。



上海外灘網紅美女特警與外籍客合照，Don't touch me拒攬肩獲激讚。（影片截圖）

上海外灘網紅美女特警。（影片截圖）

網傳影片顯示，在上海外灘，一位外籍遊客詢問是否可以與女特警錢雪穎合照，錢雪穎欣然答應。然而就在合照期間，對方突然摟住她的上臂，錢雪穎退開小半步並禮貌提醒：「Don't touch me」，隨後正常完成合照，該名外籍遊客致謝後離開。

上海外灘網紅美女特警與外籍客合照，Don't touch me拒攬肩獲激讚。（影片截圖）

上海外灘網紅美女特警與外籍客合照，Don't touch me拒攬肩獲激讚。（影片截圖）

上海外灘網紅美女特警與外籍客合照，Don't touch me拒攬肩獲激讚。（影片截圖）

事件引發中外網民討論，紛紛大讚錢雪穎處理得體：「有禮有節，不卑不亢。」「尊重是相互的，入鄉隨俗是基本的禮貌。」

錢雪穎是誰？

據上海警方2025年介紹，錢雪穎曾是國家級運動員，與隊友一起勇奪2019年全國田徑錦標賽女子4X100米接力銀牌。後來轉型成為特警，錢雪穎曾奪得上海特警實戰技能比武越障第一名，榮膺「特警標兵」。

錢雪穎。（警民直通車上海）

錢雪穎。（警民直通車上海）

錢雪穎在外灘執勤時曾因英姿颯爽以及流利英語爆紅，中國外交部發言人毛寧曾在社交媒體上分享外國遊客排隊和外灘特警合照的影片，其中便有錢雪穎。

錢雪穎。（警民直通車上海）

錢雪穎。（警民直通車上海）