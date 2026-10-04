泰山景區傳起火有濃煙冒出　直升機吊桶滅火　景區維持正常運營

正值內地國慶黃金周假期，著名旅遊景點山東泰山驚傳發生火情。今日（4日）中午，有多名網民拍下影片並在社交平台發文，指「泰山著火了」。從現場影片可見，山上有明顯濃煙冒出，並有直升機搭載吊桶在空中進行滅火作業。



泰山景區傳出起火有濃煙冒出。（極目新聞）

泰山景區傳出起火有濃煙冒出。（極目新聞）

綜合內媒《極目新聞》報道，泰山景區工作人員回應查詢時表示，官方目前已了解到相關情況，山上部份路段已實施管控，不過景區目前仍然維持正常運營。泰山區應急管理局工作人員亦向內媒證實，當局已接獲相關情況報告，救援隊伍已第一時間上山救援，至於具體起火原因仍在調查中。

景區傳出起火有濃煙冒出，有消防到現場滅火。

有現場遊客向《極目新聞》憶述，大約於中午1時左右目擊山上起火，當時有三台直升機正在參與空中滅火作業，亦有消防人員上山參與地面救援，但具體起火原因並不明清楚；該遊客指出，起火點並非位於泰山主要的登山遊覽區域，而是屬於外圍的保護區域。

另有當地居民向內媒表示，曾看見直升機往返飛行了七八趟進行滅火，形容火勢並不算太大，目前來看應該已經基本控制住。