國慶｜網約車司機強收乘客過路費　午夜才落高速稱「免費只給車」

國慶假期間，內地高速公路對7座及以下小型客車實施免費通行政策，有網約車司機卻向乘客預收高速費後，故意拖延時間至午夜才駛離高速，到目的地後拒不退還，更有司機以「國慶加班費」為由違規加價。

10月4日，哈囉平台表示，平台明令禁止未產生通行費卻收費的行為，一經查實將全額退款並暫停違規司機的營運資格。



《極目新聞》報道，湖南有網民稱，9月30日晚上7時許，他與朋友和另一名陌生乘客乘坐「哈囉順風車」從湘潭到益陽，上車後司機要求每人先付30元高速通行費，但在開車途中，司機先稱電動車要到服務區充電，後來更愈開愈慢，拖到10月1日凌晨零時高速免費後再下高速。

該網民表示，湘潭到益陽只有100多公里，平時開車2小時內就能到達，「當天我們硬是花了5個多小時才下高速」。他與朋友到家後向司機提出退還高速通行費，但對方拒絕並稱「國慶高速免費是給車子免費，並不是給乘客免費」。

在社交平台上，廣東有網民更投訴遭亂收「加班費」。據介紹，該網民10月2日乘坐「哈囉順風車」從廣州到茂名，但司機以節假日塞車為由向他加收60元高速通行費，後來又改口稱是國慶加班費。他最終取消訂單，在其他平台預約網約車。

10月4日，哈囉平台客服表示，國慶期間確實接到部分乘客投訴司機收取高速費用的問題，平台正在核查。平台有明確規定，若行程中沒有產生高速通行費用，司機不得向乘客收取高速通行費。若乘客的投訴經查證屬實，平台會向乘客退還相關費用，同時處罰司機，暫停其營運資格。