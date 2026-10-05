5萬人口縣城湧入超10萬遊客酒店爆滿　-4℃嚴寒下大批人獲免費住宿

內地國慶長假期間，單單在10月3日，青海省海北藏族自治州祁連縣迎來超10萬遊客，酒店和民宿全部滿房。當地文旅部門將沒有訂到住宿房間的遊客安置到有暖氣的學生宿舍，文旅局長馮玲玲幫忙鋪床、搬行李，獲得大量遊客和網民點讚。



10月3日，青海省海北藏族自治州祁連縣迎來超10萬遊客，酒店和民宿全部滿房。（去哪兒旅遊）

大量遊客在學生宿舍外等待被安排。（極目新聞）

當日氣溫達到零下 遊客被安排免費住宿

據內媒《極目新聞》報道，一名從西安前往青海旅遊的遊客林彬（化名）稱，他10月3日抵達祁連縣，當天下午一直到天黑，在各大平台上都沒有找到住宿的地方，後來刷到祁連文旅的公告稱有住宿困難可以聯繫他們，當天晚上他就被安排到祁連縣民族中學住下。「一間房住4個人，還現場發放全新的床上用品。」林彬稱，當天下雨，晚上氣溫到了-4℃，他很感謝當地協調的免費宿舍。在社交平台上，還有眾多遊客發布影片或文字，對祁連文旅表示感謝。

遊客被安置在學生宿舍。（抖音）

遊客被安置在祁連縣居民家中。（抖音）

當地文旅局7小時接400餘個電話

祁連縣文體旅遊廣電局辦公室陳姓工作人員表示，3日下午5時30分至次日0時，他們在辦公室接了400多個電話，基本都是找住宿的遊客，「近7個小時一刻未停。」陳先生稱，局長擔心他們沒吃飯，給他們點了外賣，「我一個漢堡吃了兩個小時還沒吃完，根本沒時間吃。」

祁連縣文旅局工作人員為遊客安排住宿。（極目新聞）

祁連縣文旅局工作人員為遊客安排住宿。（極目新聞）

5萬人口縣城湧入10萬遊客 文旅局長駐守一線幫忙

在10月3日流傳的一段網絡影片中，祁連縣文旅局局長馮玲玲在一間學生宿舍內給遊客鋪被褥，搬行李。馮玲玲稱，今年國慶期間遊客量比日常的旺季人還多，所以在2日和3日兩天，她都在臨時的公益安置點學校宿舍一線幫忙。當晚，她和其他工作人員一直忙到次日凌晨2時40分左右才回家休息。

祁連縣文旅局局長馮玲玲在一間學生宿舍內給遊客鋪被褥，搬行李。（極目新聞）

祁連縣文旅局局長馮玲玲在一間學生宿舍內給遊客鋪被褥，搬行李。（極目新聞）

馮玲玲表示，祁連縣5萬人的縣城，按車流3.5萬輛統計，10月3日湧進超10萬人，部份可能是直接過境走了，但其中即使是一小部份留下來，縣城的住宿能力還是容納不了。

祁連文旅於4日上午發布最新提示，10月3日，祁連縣車流近3.5萬輛，全縣400餘家酒店、民宿全部滿房，公益性床位安置近500人。

當地文旅部門將沒有訂到住宿房間的遊客安置到有暖氣的學生宿舍。（極目新聞）

據悉，祁連縣的旅遊旺季一般是每年7月和8月，由於今年當地9號公路在網絡上的火爆，吸引了大批遊客在十一長假到當地遊玩。