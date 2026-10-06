有片｜河南男童弄濕課本怕被罵　花3天1:1｢手搓｣繪製新書驚艷網民

河南一名男童因不慎弄濕課本怕被父母責罵，竟然憑一己之力，花三天時間「手搓」復刻出一本全新課本，細緻程度令網民讚嘆「這動手能力太強了」。



河南童3天1:1復刻課本。（互聯網圖片）

河南童3天1:1復刻課本。（互聯網圖片）

據河南一名網民9月16日分享，稱他小學二年級的兒子最近將水壺放進書包裏，但水杯漏水打濕語文書，導致書本全被浸濕，兒子擔心挨罵，竟然花3天時間，逐頁抄寫課文，連書中的插圖、配色都盡力還原，甚至連課本背面的條形碼也一併仿製，完美還原一本語文書。

河南男童花3天1:1復刻課本。（互聯網圖片）

河南男童花3天1:1復刻課本。（互聯網圖片）

男童父親翻閱這本手製課本時邊笑邊點評：「這都是高手做的事情，除了字差一點，別的沒毛病。」

事件在網絡上流傳後，不少網民大讚男童動手能力強，認為他非常有創意，誇贊「可以去出版社上班了」、「人才啊！」、「孩子藝術天分極高」。但也有網民質疑，「二年級學生不可能把字體做得如此工整」、「懷疑是爸爸幫忙，原因可能是擔心媽媽責怪」、「炒作的吧，三天不可能」、「妥妥的劇本，就像網紅Thurman貓一杯巴黎假丟作業」。