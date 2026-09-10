4歲男童被指「摸臀」完整CCTV曝光　伊能靜發聲：不可未審先判

近日，福建一名女子發影片指遭4歲男童摸臀，事件引發熱議。9月8日下午，涉事女子抖音賬號被禁止關注。女星伊能靜針對此事發文稱，「身為成年人，一定能分辨孩子是否惡意，不可未審先判，要求賠償。」《人民日報》也發表評論文章指，當「糾纏」代替了溝通，當「網暴」代替了對話，我們不僅會失去和解的機會，更會喪失人與人之間基本的寬容和信任。



伊能靜發聲：身為成年人不可未審先判

湖南4歲童餐廳狂奔｢誤碰｣女子臀遭勒頸 雙方調解破裂女子擬提告

據此前報道，涉事女子小熊（化名）發影片稱，在湖南長沙某餐廳用餐期間，被一名4歲男童觸碰臀部。內媒《瀟湘晨報》發布CCTV畫面顯示，男童當時手持玩具槍在餐廳走廊奔跑，因路窄身體失衡，手部觸碰到小熊身上。小熊確認沒有其他人可以從其他角度碰到自己後，當即追上前抓住男童。男童被抓住後當場哭泣，其家長隨後趕到。

事發後，小熊提出要男童父母當面道歉，並要求對方承諾好好管教孩子。男童父母則回應，可以接受小熊的訴求，但前提是小熊要為兒子頸部損傷向他們道歉。有關部門介入並進行三次調解，男童母親曾在調解現場口頭道歉，但雙方仍未達成和解。目前小熊已準備走訴訟流程。男童父母則稱已作出道歉並支付醫藥費用。

男童父母同時指出，小熊抓住男童時對其有勒脖子的動作，孩子頸部出現勒痕及淤青。（瀟湘晨報）

小熊則表示，男童受傷並非自己主觀故意造成。（瀟湘晨報）

9月8日，伊能靜針對此事發文稱，身為成年人，一定能分辨孩子是否惡意，不可未審先判，要求賠償。在法律上也不合法。以後遇到這種事，建議找律師提誣告罪。可以反訴誣告、勒索。建議家長都更有法律意識。才能保護孩子的成長。

9月8日，伊能靜針對此事發文：身為成年人，一定能分辨孩子是否惡意，不可未審先判，要求賠償。（微博）

人民日報：小題大做可能引起對立和撕裂

《人民日報》發表評論文章稱，這宗日常生活中的小摩擦成為全網關注的輿論事件，與兩個詞有關，一是「性騷擾」，二是「維權」。

文章指出，近年來，一些極端案例顯示，個別人的小題大做甚至無事生非，因為借用話術攀扯上公眾普遍關心的話題，便可能造成極大的流量漩渦和公共資源浪費，甚至引起對立和撕裂。這類現象值得高度警惕。如果動輒用「維權」代替基本的是非判斷，把無心的觸碰都定義為惡意冒犯，公共空間的寬容與善意將被一點點蠶食。

有網民發現涉事女子抖音賬號一共發佈了8個作品，多數是與他人的嗌交。（抖音截圖）

文章表示，當「糾纏」代替了溝通，當「網暴」代替了對話，我們不僅會失去和解的機會，更會喪失人與人之間基本的寬容和信任。發生糾紛時，首先想的不應是上網曝光、製造對立，而是平等協商、處理問題。