男童爬展台摸東漢石走獸真跡　網民批館方保護稀鬆籲重罰家長

為防止文物、藝術品受損，大多博物館、美術館都會設「請勿觸摸」的標語，西安碑林博物館卻有家長無視告示，讓男童光腳爬上展台觸摸東漢石走獸。網民紛紛痛批家長素質低劣、放任孩子破壞珍貴文物，並質疑館方防護太過稀鬆，呼籲引入重罰機制與嚴格隔離，切實保護歷史文物。



男童用手觸摸東漢石走獸。（封面新聞）

《封面新聞》報道，在西安碑林博物館展廳內，一名男童光腳站在展台上，雙手觸摸東漢石走獸，一名年長女士在旁用雙手扶住男童。展台外有拉隔離警戒線，展台上印有醒目的「請勿觸摸」提示。

9月7日，西安碑林博物館證實，這尊東漢石走獸是真跡，館方已接到相關反映，第一時間登記並上報，下一步會加強管理。被問到石獸被手觸摸後會不會受損，館方未正面回答。

據西安碑林博物館介紹，館藏的兩隻東漢石走獸於1960年在咸陽市沈家村出土，是漢代陵墓瑞獸石刻。從2025年5月起，館方將這對石獸真跡放在館內展出。

西安碑林博物館。（微博@西安碑林博物館）

網民睇法：

無良遊客有問題，管理也有問題。

哪天碰倒了跌碎了，後悔都來不及，明明這麼珍貴的古代文物，保護這麼稀鬆。

平時看到個墳，拉著孩子躲遠遠的怕招上不吉利，鎮墓獸啥的卻爭著讓孩子爬踩摸

拉繩攔不住，意思是以後都拉上電網得了。不重罰這種事兒就會一直發生

那麼長的線都攔不住熊家長，和娃娃無關，大人的素質呢？

長不大的家長領著長不大的孩子

