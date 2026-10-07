湖南9歲童踩單車致人傷　家屬稱孩子年紀小拒賠　調解後終賠4.2萬

據《長沙晚報》報道，2025年，湖南瀏陽市一名9歲兒童劉某某擅自騎單車上路，突然橫穿機動車道引發交通事故，造成他人十級傷殘，家屬竟稱「孩子年紀小不懂事」拒絕賠償。近日，在瀏陽市人民法院調解下，劉某某的監護人最終賠付原告各項損失共計42000元（人民幣，下同）。



示意圖。（AI生成）

2025年8月27日，湖南瀏陽市一名9歲孩童劉某某騎單車時突右轉橫穿機動車道，導致一名電單車駕駛者聶某某與車上所載人員受傷。交警認為劉某某騎單車未靠右行駛，轉彎前未減速、伸手示意便突然拐彎，且未滿12周歲駕駛自行車，是事故發生的主要原因。

而傷者之一聶某某未取得駕駛證，其電單車也未定期進行安全技術檢驗，違規載人而且未確保安全駕駛，承擔次要責任。

示意圖。（Getty）

此次事故導致聶某某身體多處受傷，經鑑定構成十級傷殘，各項損失共計10餘萬元。雙方就賠償事宜多次協商未能達成一致，聶某某遂將劉某某及其監護人起訴至瀏陽市人民法院。

案件審理初期，被告監護人認為孩子年紀尚小不懂事，而且事故雙方均受傷，因此無需承擔責任。在法院協調下，考慮到被告家庭經濟條件，原告也主動讓步。最終在法院主持下，雙方自願達成調解協議，由劉某某的監護人於當日賠付原告醫療費、誤工費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等各項損失共計42000元。

小孩子不用擔責？

瀏陽市人民法院法官鄧聖亞表示，在未成年人交通事故責任糾紛中，「孩子小就不用擔責」是部分家長的認知誤區。根據相關規定，無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的，由監護人承擔侵權責任。

瀏陽市人民法院法官鄧聖亞。（瀏陽市人民法院）

《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》明確規定，駕駛自行車必須年滿12周歲。本案中，監護人放任未滿12周歲的兒童獨自在道路上騎行，未盡到監護義務，依法應當承擔相應的賠償責任。